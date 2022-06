Oroscopo domani 25 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 25 giugno 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 25 giugno 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno dell’Ariete devono seminare anche in amore: la passione si può risvegliare in queste quarantott’ore.

Amore, il punto sul Toro

Tra il Toro e alcuni segni zodiacali c’è stato un momento di crisi e incertezza: con la Bilancia, il Cancro e a volte con il Capricorno. Bisogna recuperare passione in amore.

Amore, il punto sul Gemelli

Per i Gemelli è difficileche in questo momento non venga fuori qualche piacevole incontro. La voglia di rimettersi in gioco è tornata, Mercurio nel segno è stimolante, con Venere, Giove e Marte favorevoli.

Oroscopo domani, lavoro: importanti novità per l’Ariete

Questo fine settimana per l’Ariete è davvero fonte di interesse o comunque importanti novità: avere un cielo buono è come avere un terreno fertile. Bisogna seminarlo bene.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro hanno una visione molto chiara del proprio futuro: è un cielo in cui non c’è bisogno di riflettere o di stare troppo a pensare.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Le stelle sono propositive con i Gemelli, ma sta a voi lavorare al meglio: potete concludere un accordo o sbloccare un progetto che era rimasto fermo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Mai come in questi giorni l’Ariete si è sentito pronto a recuperare e a ribadire le proprie scelte. Vi sentite attivi: andate avanti così!

Salute, il punto sul Toro

Il segno del Toro deve ritrovare serenità e magari anche prendersi qualche giorno di vacanza, lontano dalle preoccupazioni e pensare ad un autunno di recupero.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli da domenica 26 giugno avranno la Luna nel segno: troverete la quadratura del cerchio e magari anche un caldo abbraccio.











