Oroscopo domani 25 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 25 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 25 giugno 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, sarà una giornata interessante in amore per la Bilancia. Le coppie che hanno avuto problemi agli inizi della primavera ora parlano con più sincerità.

Amore, il punto sullo Scorpione

Se lo Scorpione ha avuto problemi nei rapporti, adesso si possono trovare delle soluzioni. Da domenica la Luna non sarà più contraria.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario vive un momento molto confuso in amore, non prendete decisioni di petto. Se amate tanto una persona c’è il rischio di vederla poco per motivi di lavoro o altro.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, attenzione al denaro

Nessuna opposizione significativa per la Bilancia nel campo degli affari. Ricordate che Giove è opposto: non fate il passo più lungo della gamba, soprattutto con il denaro.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

La Luna opposta potrebbe portare alla luce qualche problema per lo Scorpione: andate oltre e pensate alla giornata di domenica e a luglio come un mese di grande recupero.

Lavoro, il punto sul Sagittario

L’attenzione del Sagittario è tutta riposta nelle questioni di caratteri pratiche e per questo tendete a trascurare un po’ le relazioni interpersonali.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve curare un po’ la forma fisica. È un fine settimana in crescita, domenica sarà una giornata importante con Luna e Venere favorevoli.

Salute, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve prendere tutto con più leggerezza. Stasera non fate le ore piccole, c’è qualche piccolo fastidio da affrontare e uno stato di nervosismo.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario è forte ma questa sera è meglio non fare le ore piccole, potreste risentire di un po’ di fatica.











