Oroscopo domani 25 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 25 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, mercoledì 25 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

In amore la Bilancia deve cercare di non arrovellarsi troppo e lasciarsi scivolare le cose addosso. In amore non è il momento di fare i superficiali: cercate di capire come evolve un sentimento. Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, lo Scorpione deve impegnarsi di più per recuperare una storia d’amore che ha attraversato qualche battuta d’arresto. Soprattutto chi è entrato in crisi tra febbraio ed aprile, adesso vorrebbe recuperare una certa intimità. Marte in aspetto interessante e Venere in aspetto intrigante potrebbero dare al Sagittario una bella mano a risolvere alcuni problemi di coppia. Qualcuno potrebbe avere la tentazione di amare più persone…

Oroscopo domani, lavoro:

La Bilancia deve mostrare una certa intraprendenza in questo periodo a causa delle troppe opposizioni planetarie. In questo momento dovreste capire cosa non sta funzionando e cosa potrebbe funzionare meglio. Giove in opposizione rappresenta gli ostacoli verso il vostro successo. Secondo l’oroscopo domani, mercoledì 25 aprile, lo Scorpione può affrontare discussioni importanti. Non rimandate i confronti anche perché nella giornata di venerdì ci sarà qualche piccolo conflitto da risolvere. La settimana potrebbe non decollar, ma il Sagittario avrà tante occasioni per rimettersi in carreggiata e dimostrare il proprio valore. Nuovi progetti e nuovi programmi sono in arrivo per il mese di giugno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Il benessere psicofisico della Bilancia risente delle difficoltà in are, delle responsabilità in ufficio e delle tensioni familiari. Siete agitati, cercate di non abusare delle vostre forze. I conflitti planetario acuiscono il nervosismo dello Scorpione, la giornata del 27 maggio sarà molto tesa. Secondo l’oroscopo domani, per il Sagittario inizia un periodo di recupero, domenica ci sarà una buona energia. Comunque evitate di strafare perché un po’ di stress è rimasto.











