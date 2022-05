Oroscopo domani 25 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 25 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle per per la giornata di domani, mercoledì 25 maggio 2022? Puntuali come sempre tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Capricorno vivono un momenti di agitazione nella coppia, in particolare nei prossimi giorni. Se qualcuno non vi piace potreste dire basta, valutate bene prima di prendere drastiche decisioni. Se l’unione dell’Acquario ha avuto dei momenti di cedimento bisogna cercare di recuperare, la giornata del 27 non aiuta. È un periodo un po’ incerto. La giornata di domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, invita i nati sotto il segno dei Pesci a una riflessione sul proprio destino: è un giorno positivo per fare incontri e per decidere cose importanti. Occasioni in arrivo per chi ha già un grande amore e per chi deve dimenticare una passione finita male.

Oroscopo domani, lavoro: Pesci in trasformazione

Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno potrebbe caricare il Capricorno di troppe responsabilità e questo non può andare bene. Cercate di riprendervi i vostri spazi ed evitate che qualcuno possa oberarvi di lavoro. Questa è una settimana energica e determinata per l’Acquario, anche se per qualcuno ci sarà qualche boccone difficile da digerire. Vorreste viaggiare, fare delle cose stravaganti e divertenti e non pensare alle responsabilità. I Pesci vivono una situazione di trasformazione, iniziata ad autunno dello scorso anno. Inevitabile una revisione dei conti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

La giornata di domani, mercoledì 25 maggio, del Capricorno sarà all’insegna della stanchezza. Vivetela con attenzione e non fatevi carico dei problemi degli altri se non ve lo chiedono. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario deve programmare con cura gli impegni delle prossime settimane: fare troppe cose può essere fonte di stress. Il transito dei pianeti provoca un certo nervosismo nei Pesci, soprattutto nella seconda metà della settimana. Meglio dare priorità agli impegni che non comprobino troppo stress.











