Oroscopo domani 25 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 25 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito ufficiale di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 25 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 24 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 22 marzo, per l’Ariete è il momento per chiarirsi in amore, confessando tutto ciò che non va nella coppia. Se il Toro ha in programma di allontanarsi dalla sua dolce metà per motivi di valore deve fare il piena d’amore questo weekend. I Gemelli devono tenere a bada la propria gelosia: attenzione a non farla fuoriuscire come un vino frizzante tappato male… Tensioni con il partner per il Cancro, colpa della Luna e di Plutone. Il Sole vi invita al cambiamento, non rifugiatevi nella fantasia

Oroscopo domani 24 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

Oroscopo domani, lavoro: sorprese per…

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, sarà un venerdì ambizioso e problematico con la Luna alta nel cielo all’ultimo quarto: attenzione a non puntare troppo in alto, che si rischia di cadere. I nati sotto il segno del Toro devono fari trovare preparati davanti agli imprevisti: leggete molto e mantenete contatti utili. La giornata inizia a rilento per i nati sotto il segno dei Gemelli: fortunatamente il Sole in sestile vi aiuta a fare ordine nella vostra testa. Cambiamenti in arrivo per il Cancro in ambito lavorativo: un po’ di sconcerto iniziale, ma il cambio di rotta può essere anche positivo.

Oroscopo domani 24 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: la mente è agitata da mille dubbi, sedetevi e praticate un quarto d’ora di meditazione, rallentando il ritmo tutto acquisterà una prospettiva diversa. Il Toro è abitudinario, ma ci sono interrogativi che non vi lasciano dormire sonni tranquilli. Notti agitate per i nati sotto il segno dei Gemelli: occhio agli svarioni e alle osservazioni fuori luogo. Approfittate del weekend in arrivo per ripigliarvi. Il Cancro, libero dalla consueta stanchezza primaverile, torna in piscina!











© RIPRODUZIONE RISERVATA