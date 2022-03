Oroscopo domani 25 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 25 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire cosa vi riserva la giornata di domani, venerdì 25 marzo, nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi? Come sempre tornano puntuali i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, possono contare sul trigono di Fuoco inviato dal Sole arietino al vostro segno: successo assicurato in amore. Se avete dei dubbi, esternateli. Anche la Vergine è assalita dai dubbi in amore e dubita della fedeltà del partner: occhio a non prendere lucciole per lanterne! La Bilancia si trova i ferri corti con il partner: ma la pace è dietro l’angolo grazie al Sole che rimette tutto a posto. Il romanticismo è la nota dominante nella giornata dello Scorpione: attenti, però, a non distrarvi troppo.

Oroscopo domani, lavoro: Vergine creativa

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone riusciranno a risolvere in tempo intoppi burocratici e legali. Qualche complicazione dal punto di vista finanziario. Creatività alle stelle per la Vergine, ma i tempi non sono maturi: la pazienza è la virtù dei forti. Domani, venerdì 25 marzo, sarà una giornata complicata sul lavoro per i nati sotto il segno della Bilancia: fortunatamente inizia il fine settimana! Lo Scorpione ha preso impegni importanti: il Sole in sesta casa vi incita a sbrigarvi per concludere tutto in tempo utile.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: lasciatevi alle spalle stress e preoccupazione e sfruttate il weekend in arrivo per riposarvi il più possibile. La primavera piace molto ai nati sotto il segno della Vergine, l’Ariete trasmette allegria: attenzione però alle allergie! La Bilancia deve approfittare del weekend per rilassarsi alle terme o al lago, anche i vostri capelli ne trarranno giovamento. Arrivano le prime allergie di stagione: occhi lucidi e la borsa piena di fazzolettini. A parte i soliti mal di schiena e qualche emicrania da indigestione, i nati sotto il segno dello Scorpione godono di ottima salute.

