Oroscopo domani 25 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 25 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, venerdì 25 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito online di “Io Donna” condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 25 marzo, grazie al trigono tra il vostro segno e il sole primaverile, il Sagittario in amore fa passi da gigante. Nuovo amore o ritorno di fiamma più bollente di prima. La Luna mentre nel segno del Capricorno intensificando le reazioni emotive: tenete a bada la vostra sensibilità, scegliete il dialogo per chiarire le situazioni. Urano ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote all’Acquario: ma forti della vostra autostima siete una spanna sopra le stelle, sopratutto in amore. I Pesci sono in grado di gestire qualsiasi relazione: alla faccia degli invidiosi e delle malelingue.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno collaborativo

Per il Sagittario, secondo l’oroscopo domani, si chiude una fase del passato e si riparte da nuovi progetti. Attenti a Mercurio ostile: si spende troppo, si parla a caso. Il Capricorno va d’accordo con i colleghi, spazio quindi alla collaborazione. Spese notevoli ma solo su argomenti importanti. Discretamente fortunato sul lavoro l’Acquario: l’affare che date già per concluso può nascondere un inghippo! Mercurio, Giove e Nettuno transitano insieme nel segno dei Pesci: ispirazioni creative ad altissimo livello. Occhi alle spese.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo l’oroscopo domani, venerdì 25 marzo? Vi muovete molto, ma l’ansia vi fa mangiare troppo e mettete su peso facilmente. I nati sotto il segno del Capricorno avranno a che fare con svarioni ormonali e arrossamenti, ma tutti disturbi passeggeri. L’Acquario inizia la giornata pimpante a ritmo sostenuto e ancora più pimpante la conclude: merito del vostro equilibrio psicofisico. Con la protezione di Giove, i Pesci stanno molto bene ma tendono ad esagerare in tutto: non dimenticate le vostre meditazioni di yoga o zen!

