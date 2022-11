Oroscopo domani 25 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani venerdì 25 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, venerdì 25 novembre 2022, tornano i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per i nati sotto il segno dell’Ariete in questi giorni è possibile un recupero in amore, soprattutto per le coppie. Venere sarà favorevole anche per i single, che possono iniziare a guardarsi intorno. I nati sotto il segno del Toro possono e devono sfruttare il fine settimane per chiarire quello che non va in amore. Il ricordo di qualcosa legato al passato potrebbe condizionarvi.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Le opposizioni planetarie vi stanno mettendo a dura prova, meglio analizzare con calma le cose che succedono e gli incontri che si fanno. Questa è la giornata giusta per i nati sotto il segno del Cancro che hanno intenzione di parlare di un problema d’amore o di un chiarimento in famiglia. Meglio non aspettare perché nel weekend la Luna sarà contraria.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone sono in arrivo due giornate utili per chi si sente addosso un grande desiderio di amare: nuove emozioni in arrivo nel fine settimana! Il segno della Vergine sta attraversando una fase transitoria e potrebbe sentire il bisogno di verificare la tenuta di alcuni rapporti.

Oroscopo domani venerdì 25 novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I nati sotto il segno dell’Ariete che stanno lavorando a un progetto complicato dovrebbero tenere duro e non mollare proprio adesso: Giove tornerà nel segno dal giorno 20 dicembre. Abbiate ancora un po’ di pazienza! Qualche contenzioso aperte potrebbe condizionare il segno del Toro, provocando qualche disagio. Vi state lasciando alle spalle alcune preoccupazioni che avete sofferto in estate.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso ed evitare azzardi: state affrontando delle battaglia che nel 2023 saranno impegnative. Il segno del Cancro si è messo alla prova negli ultimi mesi: se avete spinto in avanti un progetto nuovo, una buona risposta arriverà.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone potrebbe arrivare a breve una buona intuizione, anche perché vi date molto da fare sul lavoro. Un problema nato a inizio mese può essere risolto proprio in questa parte finale di novembre. Nelle ultime 48 ore c’è stato un po’ di nervosismo per il segno della Vergine, che è ancora in corso. Meglio limitare tutto al minimo e aspettare il fine settimana.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

In queste 24 i nati sotto il segno dell’Ariete devono impegnarsi al massimo ed evitare conflitti. Mercurio, Venere e il Sole sono dalla vostra parte. Il periodo negativo di inizio novembre è lontano, ma il segno del Toro non vive ancora una situazione tranquilla e serena. Fortunatamente la forza interiore e il coraggio non vi mancano.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Nei prossimi giorni i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero sentirsi un po’ stanchi e preoccupati. Sono giorni in cui potreste anche ritrovarvi in ansia. Già da sabato il cielo migliorerà. I nati sotto il segno del Cancro sono un po’ provato a livello fisico e quando tornate a casa stanchi e di cattivo umore c’è un rischio maggiore di discutere. Nei prossimi giorni arriverà nuova energia.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Ai nati sotto il segno del Leone si consiglia di organizzare qualcosa di divertente nel fine settimana per staccare un po’ dalla routine quotidiana, magari con gli amici. In arrivo due giornate un po’ spinose per i nati sotto il segno della Vergine, dovrete riflettere su quelle che sono le vostre condizioni fisiche.











