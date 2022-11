Oroscopo domani 25 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Previsioni e stelle

Oroscopo domani 25 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di venerdì 25 novembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 novembre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

I cuori solitari del segno della Bilancia devono impegnarsi ora che Mercurio e Venere sono favorevoli. Attenzione che sabato e domenica sono giornate che possono riportare in auge qualche polemica anche in amore. Le giornate di sabato e domenica saranno le migliori per il segno dello Scorpione se c’è un amore importante o una verifica da effettuare. Qualcuno in passato ha avuto delusioni, ma ora potete ricominciare.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 novembre 2022/ Toro, Leone, Scorpione e Acquario

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Se c’è interesse per una persona e si è ricambiati, è il momento giusto per cercare di organizzare un incontro. Venere può regalare qualche emozione interessante. La Luna sarà nel segno del Capricorno sabato e domenica. Sono favoriti gli incontri con i segni zodiacali Sagittario e Pesci. Mentre con Gemelli, Sagittario o Vergine, a lungo andare, qualcosa viene a mancare.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Nel corso del fine settimana l’Acquario può vivere delle avventure in amore. Chi è solo deve iniziare a guardarsi intorno e non essere troppo diffidente nei confronti degli altri. I Pesci devono stare attenti alle provocazioni: anche le relazioni più forti nei prossimi due giorni potrebbero cadere in errore e non tenere sotto controllo una reazione esagerata.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 24 novembre 2022/ Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno

Oroscopo domani 25 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia non devono avere troppa ansia se c’è una scadenza importante in questo periodo. Sarà utile sfruttare il periodo fino al 6 dicembre per evitare fastidi. Segno dello Scorpione in stallo: se le cose che vivi non ti piacciono è impossibile pensare che cambino a meno che tu non sia disposto a rischiare un po’.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Bella giornata per i nati sotto il segno del Sagittario, con cinque pianeti del segno: tutte le cose che state elaborando in questa fase saranno un trampolino di lancio per un 2023 di grandi risultati. Se il segno del Capricorno pensa di essere stato vittima di un torto, avrà bisogno di chiarire le cose come stanno. Il 2023 porterà un successo graduale, quindi vale la pena impegnarsi.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

In questo periodo il segno dell’Acquario può sviluppare buone idee da lanciare nel corso delle prossime settimana o dei prossimi mesi. C’è una grande volontà di riuscita. In queste ore il segno dei Pesci è un po’ fuori gioco, ma è una fase passeggera, perché dal 6 dicembre le cose cambieranno radicalmente.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Buone notizie per i nati sotto il segno della Bilancia avere molti pianeti in aspetto sestile significa riuscire a essere più energici e a darsi da fare al meglio. Ora avere una grande forza in più. La giornata di domani, venerdì 25 novembre, sarà molto stancante per il segno dello Scorpione: evitate di strafare!

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario hanno tanti pianeti nel segno e questa situazione va sfruttata anche per quanto riguarda la salute e il benessere personale: non sprecate queste giornate così preziose! Il Capricorno non riesce ad avere una gestione serena del proprio fisico, fortunatamente siete supportati dalle energie planetarie.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario che hanno avuto un problema fisico agli inizi di novembre, adesso devono cercare di risolverlo. L’unico ostacolo adesso è la stanchezza, a volte vi manca un po’ di energia. Dovete recuperare un po’ di sonno. Nella giornata di domani, venerdì 25 novembre, i nati sotto il segno dei Pesci devono evitare di stancarsi troppo per evitare qualsiasi tipo di problema fisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA