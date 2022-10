Oroscopo domani 25 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 25 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per domani, martedì 25 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 25 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Amore e…

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: Leone e Vergine

Come procede l’amore per il Leone? Potreste arrabbiarvi se ritenete di essere stati messi a margine di una questione di famiglia, di non essere completamente soddisfatto di un rapporto. Nelle giornate di domani, martedì 25 ottobre, e mercoledì si consiglia di non fare passi falsi. I nati sotto il segno della Vergine che sono in cerca di un amore sono più forti in questi giorni: è un oroscopo di grande rilevanza per quanto riguarda i contatti.

Oroscopo domani 25 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni

Amore, il punto sulla Bilancia e sullo Scorpione

Per il segno della Bilancia in questi giorni l’amore potrebbe andare in secondo piano, soprattutto se le questioni di lavoro prendono il sopravvento. La giornata di domani, martedì 25 ottobre, secondo l’oroscopo Paolo Fox sarà molto reattiva per i nati sotto il segno dello Scorpione grazie a Sole, Luna e Venere favorevoli. Potreste togliervi un peso dal cuore…

Oroscopo domani, lavoro: Leone, nuovi sodalizi

Tensioni particolare per il segno del Leone nella giornata di domani, martedì 25 ottobre. Nel lavoro pretendete il vostro spazio, non perdete la calma se qualcuno cerca di mettervi in un angolo. Nelle prossime 48 ore per i nati sotto il segno della Vergine tornerà una buona capacità di analisi che permette di superare i piccoli problemi degli ultimi tempi.

Paolo Fox, oroscopo settimana 24-30 ottobre I Fatti Vostri/ Classifica: da Toro a...

Lavoro, il punto sulla Bilancia e sullo Scorpione

Per nati sotto il segno della Bilancia sono cambiati orizzonti e progetti da questa estate: ora bisogna riparare i danni prodotti da Giove opposto. Ora le idee sono più chiare. I nati sotto il segno dello Scorpione che hanno un’attività creativa proprio in questi giorni potrebbero presentare un progetto importante. Soddisfazioni per chi deve superare un esame.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone potrebbero risentire di una certa insofferenza, potreste anche decidere di tornare prima a casa dal lavoro. Meglio rimandare tutto a giovedì. A inizio ottobre c’è stato un calo fisico per i nati sotto il segno della Vergine, nell’ultima parte di questo mese c’è un recupero e buone basi per ripartire.

Salute, il punto sulla Bilancia e sullo Scorpione

La Bilancia ha molte cose da fare e tanti pensieri per la testa, cercate di scaricare qualche preoccupazione facendo un po’ di attività fisica. Tra martedì e mercoledì ci sarà una forte concentrazione di pianeti nel segno dello Scorpione che parla di rinascita, a livello fisico e mentale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA