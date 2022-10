Oroscopo domani 25 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 25 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 25 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: Sagittario e Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario entro il mese di novembre. I cuori solitari possono iniziare a darsi da fare, qualcuno sarà anche tentato da una trasgressione. Per i nati sotto il segno del Capricorno l’amore rischia di andare in secondo piano solo se ci sono troppe cose da fare sul lavoro. Le coppie che si sono allontanate per mancanza di tempo dovrebbero cercare di riavvicinarsi, ritrovare un po’ di intimità perduta.

Amore Oroscopo di domani, il punto sull’Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dell’Acquario? Le coppie che hanno vissuto qualche difficoltà tra domani, martedì 25 ottobre, e mercoledì dovrebbero cercare di evitare su inutili polemiche. Inizia un periodo importante per i nati sotto il segno dei Pesci: le stelle sono valide per chi vuole innamorarsi o cercare di salvare un rapporto. Situazioni rimaste in sospeso andranno chiarite.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario e progetti a lungo raggio

Per il segno del Sagittario è bene iniziare nuovi progetti, immaginare qualcosa di diverso da impostare nel corso dei prossimi mesi. Ogni tanto vi stancate di fare le solite cose e avete bisogno di cambiare. In questa fase le capacità professionali del Capricorno sono messe alla prova, ci sarà un picco massimo nella primavera 2023.

Lavoro previsioni Oroscopo domani, il punto sull’Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario sono giornate un po’ distratte, per quanto riguarda progetti e programmi sarà bene riparlarne da giovedì o per questioni più importanti dalla seconda metà di novembre. A breve ci sarà un cambio di ruolo sul lavoro per il segno dei Pesci. Il periodo tra novembre e marzo 2023 sarà impegnativo, ma permetterà una bella crescita.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario e Capricorno

Tante responsabilità per i nati sotto il segno del Sagittario: la giornata di domani, martedì 25 ottobre, sarà affaticata da preoccupazioni e ritmi frenetici. Cercate nuovi stimoli e non lasciatevi sopraffare dalle provocazioni. Da questa settimana piano piano molte situazioni si sbloccano per i nati sotto il segno del Capricorno, anche dal punto di vista fisico e mentale.

Salute cosa dice l’oroscopo di domani: il punto sull’Acquario e Pesci

Sono giorni agitati per i nati sotto il segno dell’Acquario, le stelle sono agitate. C’è un calo di energia che potrebbe influenzare anche la sfera lavorativa e sentimentale. Secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno dei Pesci torna una bella forza che prima non pensavate nemmeno di avere. Domani sarà un giornata interessante.











