Oroscopo domani 25 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Oroscopo domani 25 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Cosa riservano le stelle per la giornata di domani, domenica 25 settembre, per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Quale segno vivrà una domenica serena circondato dagli affetti veri? Chi, invece, non riuscirà a rilassarsi e ad allontanare le preoccupazioni neanche in un giorno dedicato normalmente al riposo? A svelare le previsioni dell’oroscopo domani è, come sempre, Paolo Fox che svela quelli che sono i suoi consigli attraverso l’App Astri e il settimanale DiPiùTv.

Andiamo, dunque, a scoprire, tutte le previsioni per amore, lavoro e salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Momento bello e positivo per i sentimenti per i nati sotto il segno del Leone. Chi ha già un rapporto di coppia può godersi la serenità del momento mentre i single devono provare a non fuggire dall’amore.

Amore, il punto sulla Vergine

Con la Luna ancora nel segno, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, la domenica sarà una giornata serena e particolarmente interessante per i sentimenti dei nati sotto il segno della Vergine.

Amore, il punto sulla Bilancia

I single della Bilancia sentono il bisogno di avere accanto una persona sulla quale appoggiarsi e poter contare in caso di bisogno. Quella di domani è una giornata particolarmente interessante per le nuove conoscenze.

Amore, il punto sullo Scorpione

Tensione alle stelle in amore per lo Scorpione. Dopo una settimana difficile per le coppie, la giornata di domani promette di recuperare un po’ di serenità grazie al dialogo. Mettete da parte tutto e provate a parlare con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: decisioni per il Leone

Niente colpi di testa sul lavoro per il Leone secondo le previsioni dell’oroscopo domani. La parola d’ordine è agire con cautela e prendere una decisione definitiva.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Se in amore procede tutto a gonfie vele per la Vergine, sul lavoro è arrivato il momento di riflettere sulla situazione che vivete. La giornata di domani è ideale per farlo.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Non è un periodo facile, dal punto di vista lavorativo, per i nati sotto il segno della Bilancia chiamati, nelle prossime settimane, ad affrontare delle sfide importanti.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Qualche piccolo problema lavorativo per i nati sotto il segno delle Scorpione, soprattutto per coloro che hanno iniziato da poco un nuovo lavoro. Non arrendetevi subito e affrontate tutto a testa alta.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Qualche chilo in più per i nati sotto il segno del Leone a cui, le previsioni dell’oroscopo domani, consigliano di correggere l’alimentazione anche se il periodo non è adatto per iniziare una vera dieta a causa dei tanti pensieri che avete in testa.

Salute, il punto sulla Vergine

Ai nati sotto il segno della Vergine serve un po’ di tranquillità. Sfruttate la giornata di domani per rilassarvi, divertirvi e allontanare tutte le preoccupazioni che vi rendono particolarmente ansiosi.

Salute, il punto sulla Bilancia

Un po’ di stanchezza e qualche piccolo malessere stagionale per la Bilancia che potrà recuperare un po’ di forza godendosi la domenica in totale relax.

Salute, il punto sullo Scorpione

Ancora un po’ di stress per lo Scorpione che ne risente sia sul lavoro che nella vita privata. Allontanate tutte le tensioni per godersi un po’ di tranquillità casalinga.











