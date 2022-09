Oroscopo domani 25 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore…

Oroscopo domani 25 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle per la giornata di domenica 25 settembre agli ultimi quattro segni? Sarà una giornata all’insegna dell’amore sia per le coppie che per i single dei nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci o sarà una giornata priva di spunti interessanti in attesa di una nuova settimana? Come sempre, a svelare l’andamento delle stelle e a dare preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in presenza di un cielo sereno che in presenza di nubi è Paolo Fox con le sue previsioni per l’oroscopo domani diffuse con l’App Astri e il settimanale DiPiùTv.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per amore, lavoro e salute per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, segno per segno per affrontare al meglio la giornata di domani.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Giornata intrigante in amore quella di domani per i single nati sotto il segno del Sagittario. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, infatti, per i single le occasioni di nuove conoscenze non mancheranno. Le coppie, invece, che si sono sposate o hanno iniziato da poco una convivenza, dovranno fare particolarmente attenzione a gestire eventuali incomprensioni.

Amore, il punto sul Capricorno

Giornata buona per i sentimenti per il Capricorno. Dopo un passato abbastanza turbolento per l’amore, i nati del segno hanno finalmente la possibilità di rifarsi.

Amore, il punto sull’Acquario

Con Marte favorevole e Venere nel segno dal 29, per i nati sotto il segno dell’Acquario, quella di domani è una giornata favorevole per l’amore e, tutte quelle storie ufficiose, potrebbero diventare finalmente ufficiali.

Amore, il punto sui Pesci

Un po’ di stress per i Pesci che, nella giornata di domani, dovrebbero tenere lontano dal rapporto di coppia tensioni dovute ad altre sfere della propria vita.

Oroscopo domani, lavoro: prospettive di successo per il Capricorno

Novità importanti sul lavoro per il Sagittario secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Se dovete firmare un contratto, dovrete scendere a compromessi.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Momento positivo sul lavoro per i nati sotto il segno del Capricorno. Buone possibilità di successo per le persone del segno, sempre molto ambiziose.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Momento di nervosismo per l’Acquario che è alle prese con un periodo di rinnovamento. Stanchi della situazione, molti Acquario potrebbero presto pensare a cambiare tutto.

Lavoro, il punto sui Pesci

Giornata di recupero sul lavoro per i nati sotto il segno dei Pesci. C’è ancora un po’ di nervosismo, ma tutto è in ripresa.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario ha bisogno di fare tutto con calma secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Alimentate, inoltre, la vostra sete di conoscenza con studi specifici.

Salute, il punto sul Capricorno

Provate ad avvicinarvi alle terapie New Age favorendo anche i rimedi naturali che, spesso, per i nati dotto il segno del Capricorno, sono la soluzione migliore.

Salute, il punto sull’Acquario

Niente sport pericolosi per l’Acquario che ha bisogno di rilassarsi. Evitate di bere cose eccitanti. Meglio delle tisane rilassanti per ritrovare un po’ di tranquillità.

Salute, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci dovrebbero sfruttare la giornata di domani per muoversi un po’. Sono consigliate delle lunghe passeggiate all’aria aperta che vi aiuteranno anche a perdere qualche chilo in più.











