Oroscopo domani 26 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Lavoro e Salute, chi al top?

Oroscopo domani 26 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riserva la giornata di domani, sabato 26 febbraio, nelle previsioni delle stelle? Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potranno approfittare di un cielo favorevole nel fine settimana o avranno a che far con pianeti avversi? Come sempre tornano i consigli di Paolo Fox che, attraverso l’app Astri, il settimanale DiPiù Tv e le quotidiane apparizioni in televisione, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro e amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, inizia un periodo positivo in amore: Venere inizierà un transito molto bello domenica e qualcuno potrebbe innamorarsi dall’oggi al domani. È un momento di grande rinascita per le emozioni. Anche il Capricorno è illuminato da stelle favorevoli: approfittatene, non cercare l’amore sarebbe un peccato! L’Acquario, stanco della solita routine sentimentale, potrebbe essere travolto da incontri trasgressivi. Per in nati sotto il segno dei Pesci sta per iniziare un periodo interessante per chi vuole sposarsi o avere un figlio.

Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Previsioni per Amore e Salute

Oroscopo domani, lavoro: Pesci più fiduciosi

Per i nati sotto il segno del Sagittario, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, è importante capire cosa vi aspettate dal vostro lavoro e fin dove siete disposti ad arrivare. Sul lavoro il Capricorno deve usare la sua intelligenza e astuzia per risolvere gli inconvenienti che possa limitare i progetti futuri. Domani, sabato 26 febbraio, la Luna in trigono a Urano porta fluidità all’Acquario per connettersi con i propri desideri e sogni in sospeso: è tempo di muoversi per quello che volete così tanto. Per i Pesci è il momento di esplorare nuove direzioni e intraprendere piani a breve e lungo termine. Riacquistate fiducia nel futuro, anche in ambito lavorativo.

Oroscopo domani 25 febbraio 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, la luna sestile a Giove porta ai nati sotto il segno del Sagittario fluidità e intelligenza per esplorare i loro doni e talenti, darsi il coraggio che sanno di meritare. Il Capricorno ha bisogno di cambiamenti, rinnovamenti e trasformazioni: è il momento giusto l’universo vi sorride. Da domenica a mezzogiorno la Luna entra nel segno dell’Acquario, portando magnetismo e facilitando la registrazione dei bisogni personali, fisici e mentali. Il fine settimana sarà l’ideale per i nati sotto il segno dei Pesci per rilassarsi e condividere sentimenti ed emozioni con le persone di cui ti fidi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA