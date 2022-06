Oroscopo domani 26 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore…

Oroscopo domani di Paolo Fox 26 giugno 2022: le previsioni per Capricorno

Scopriamo cosa riservano gli astri con l’oroscopo domani di Paolo Fox, che ogni settimana racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla loro giornata. Cosa succederà nella giornata di domenica 26 giugno 2022? I nati sotto il segno del Capricorno dovranno metabolizzare una delusione. Avranno sperato tanto in qualcosa ma le aspettative sono state disattese. Sul lavoro non avvertite lo stress e la stanchezza ma la vostra routine lavorativa vi piace. Avrete un fare irruento che sarà difficile da contenere nel corso delle prossime giornate e in generale fino a fine mese. Nel lavoro ora è il momento di accontentarsi.

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox state molto attenti a ciò che dite, soprattutto a perdere la calma con persone del segno della Bilancia o dell’Ariete. Se ne vale la pena sai sopportare ogni cosa, anche sul lavoro. E’ un periodo in cui stai facendo una sorta di lista dei buoni e dei cattivi, di persone che ti hanno ferito o che si sono allontanate da te. Cerca di non essere troppo esigente con gli altri però. Qualcuno ha affrontato di recente un problema di famiglia, che poi è riuscito a risolvere. Il lavoro procede bene e non siete stressati in questo momento. Chi ricopre un nuovo ruolo forse non è del tutto soddisfatto, ma capita anche questo quando si è impegnati in un’attività professionale. Le cose procedono meglio e sei in una fase di recupero.

Oroscopo domani di Paolo Fox, domenica 26 giugno 2022: le previsioni per Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox proseguono poi con i restanti segni di Acquario e Pesci. I nati sotto il segno dell’Acquario potranno chiarire situazioni rimaste in sospeso. Sul lavoro sono in arrivo belle soddisfazioni. Siate pazienti nelle giornate di sabato e domenica perché i giorni successivi al weekend saranno molto intriganti per chi vuole darsi da fare in amore. La giornata di domenica sarà adatta a recuperare un sentimento, anche perché sia la Luna che Venere sono dalla tua parte. Magari qualcuno potrebbe scoprire che una persona è davvero importante e quindi dichiararsi. Nel lavoro avrai molte soddisfazioni a breve e devi anche iniziare a pensare al futuro, a quello che succederà nel periodo autunnale dell’anno.

Cambio di atteggiamento per i Pesci. Avete poca fiducia in amore e in voi stessi ma questo aspetto influisce negativamente nella vostra vita. Il lavoro procede bene ma voi volete di più. Rispetto all’inizio dell’anno però la musica è cambiata e hai sicuramente una marcia in più. Se lavori la domenica fai attenzione a non arrabbiarti se qualche collega non fa quello che dici, magari ha solo un altro punto di vista. Se sei provato dal punto di vista fisico evita di stressarti e di stancarti troppo, ci vuole un po’ di riposo.











