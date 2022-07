Oroscopo domani 26 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 26 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per i nati sotto il segno della Bilancia? Le prossime giornate. vanno vissute con molta serenità, altrimenti si rischia di creare un putiferio. Chi si è separato non deve tornare sui suoi passi.

Amore, il punto sullo Scorpione

Con la Luna favorevole assieme a Venere lo Scorpione deve concentrarsi molto sui sentimenti. Siete al centro delle stelle: favorite le nuove passioni.

Amore, il punto sul Sagittario

Il Sagittario non deve dare nulla per scontato: anche se in amore possono esserci delle complicazioni tutto si può superare. Il mese di agosto sarà baciato da Venere favorevole

Oroscopo domani, lavoro: buona capacità di azione per la Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia che hanno un’attività indipendente sono a caccia di nuove alleanze. È molto forte la vostra voglia di emergere.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione sta lavorando a un progetto che molto probabilmente non riuscirà a prendere piede prima di settembre. È meglio mettere in chiaro tutte le cose che non vanno.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Rilancio della vita professionale per i nati sotto il segno del Sagittario. Chi ha delle cause legali o burocratiche aperte potrà ricevere buone notizie.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati Bilancia non devono strafare perché potreste sentirvi molto stanchi. Evitate di discutere.

Salute, il punto sullo Scorpione

Il nervosismo potrebbe generare stati di ansia allo Scorpione: cercate di proteggere i vostri nervi evitando discussioni e pensando meno.

Salute, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario sono in arrivo giornate un po’ frenetiche. È meglio trovare un po’ di tempo per capire cosa provate.











