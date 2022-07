Oroscopo domani 26 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 26 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo sorridente e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Le stelle consigliano ai nati sotto il segno del Capricorno un po’ di attenzione in amore. Una parola detta male potrebbe creare un putiferio.

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Amore, il punto sull’Acquario

Il cielo alimenta grande passioni, ma in questo momento i nati dell’Acquario preferiscono storie senza complicazioni. Venere è un po’ debole e l’Acquario non vuole ritrovarsi in un intrigo di passioni e gelosie.

Amore, il punto sui Pesci

Un consiglio in amore per i nati sotto il segno dei Pesci? Non state accanto a persone troppo pragmatiche o calcolatrici. Avete anche bisogno di dolcezza e comprensione.

Oroscopo domani, lavoro: idee chiare per il Capricorno

In ambito lavorativo il Capricorno ha tanti pensieri che riguardano il futuro, quello che dovete fare e quello che vorreste fare. Attenzione nei contratti e negli accordi.

Oroscopo domani 26 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Lavoro, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario è un periodo particolare, c0è una grande confusione alimentata da Urano dissonante. Chi lavora in proprio deve stare attento a non fare passi fasi con il denaro.

Lavoro, il punto sui Pesci

Il flusso per i Pesci è dinamico e potrete schivare ostacoli in maniera piuttosto abile. Possibilità di lavorare con nuove persone e a nuovi progetti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Dal punto di vista fisico il Capricorno risente della pressione dei pianeti: alcune giornate della settimana saranno da gestire con molta prudenza.

Salute, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per l’Acquario è meglio non agitare troppo le acque in questo periodo. Siete comunque in fase di recupero.

Salute, il punto sui Pesci

Le ultime 48 ore sono state pesanti per i nati dei Pesci le prossime giornate saranno migliori. Le giornate di martedì e mercoledì regalano una buona forza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA