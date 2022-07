Oroscopo domani 26 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 26 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 26 luglio per i dodici segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere una giornata all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore in amore, lavoro e salute. Ecco le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli.

Oroscopo domani 25 luglio Paolo Fox Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Qualche tensione in amore per l’Ariete, non fate scelte azzardate. Dall’11 agosto Venere tornerà favorevole: meglio essere cauti per le prossime settimane.

Oroscopo domani 25 luglio Paolo Fox Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro sono in arrivo 48 ore interessanti: abbiamo un cielo che protegge con Venere favorevole. L’amore in questi giorni pretende chiarezza.

Amore, il punto sui Gemelli

È una settimana piena di vantaggi per i Gemelli che si lasciano andare in amore. Se c’è una persona Ariete, Acquario o Leone intorno avrete più stimoli.

Oroscopo domani, lavoro: grande carica per l’Ariete

La settimana per l’Ariete è iniziata con Sole e Mercurio favorevoli e anche Giove è dalla vostra parte: siete un fiume in piena, non sarà facile stare fermi.

Oroscopo domani 25 luglio Paolo Fox, Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Lavoro, il punto sul Toro

La situazione astrologica chiede al Toro di risparmiare: in questi giorni Sole e Mercurio dissonanti parlano di qualche situazione complessa. Se state cercando di completare un accordo ci saranno dei ritardi.

Lavoro, il punto sui Gemelli

In questo periodo vince chi tra i nati sotto il segno dei Gemelli fa una scelta ben precisa e non si lascia sopraffare dagli eventi. Mercurio positivo per le questioni economiche.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Le giornate di martedì e mercoledì saranno un po’ pesanti per i nati sotto il segno dell’Ariete, particolarmente nervosi. Cercate di dare tempo al tempo.

Salute, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro è arrivato il momento di riorganizzare la propria vita. Siate più cauti con Scorpione e Acquario.

Salute, il punto sui Gemelli

I Gemelli hanno Giove favorevole che invita a fare qualcosa in più per se stessi. Da questo punto di vista la settimana porterà qualche vantaggio in più.











© RIPRODUZIONE RISERVATA