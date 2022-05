Oroscopo domani 26 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 26 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, giovedì 26 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La seconda metà di questa settimana riporta un’agitazione positiva per i nati sotto il segno della Bilancia, sopratutto in amore. Ma non è il momento di fare i superficiali, dovete calure come si evolve un sentimento. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, dissonanze in amore per lo Scorpione se legato a persone Vergine e Gemelli. In altri casi l’amore sarà esclusivo: sono mesi importanti per chi vuole definire un rapporto di coppia. Il Sagittario non deve essere ansioso in caso di nuovi amori, se il passato è pieno di separazioni ora dovete credere in voi stessi.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti per lo Scorpione

Le questioni lavorative tornano in primo piano per i nati sotto il segno della Bilancia, chi aveva un contenzioso può trovare un accordo. Allontanatevi da quelle situazioni che non fanno più per voi. Secondo l’oroscopo domani, giovedì 26 maggio, la situazione lavorativa dello Scorpione è favorevole rispetto al passato: questa grande evoluzione planetaria non può che confermare qualche cambiamento che desiderate da tempo. In ambito lavorativo le uniche difficoltà per il Sagittario possono essere legate a qualche cambiamento drastico, se avete cambiato attività o luogo di lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia è piuttosto agitata, sia a livello fisico e mentale. Potete iniziare una cura naturale prevertiva che rafforzi le difese immunitarie. Per lo Scorpione resta sempre qualche conflitto planetario ma solo perché il nervosismo è vostro fedele compagno da ormai troppo tempo. In questi giorni i nati sotto il segno dello Sagittario devono evitare di strafare, un po’ di stress è rimasto. Programmate un weekend di totale relax.











