Oroscopo domani 26 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 26 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 26 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Non c’è calma in amore per il Capricorno: la vostra natura e il vostro carattere non vi spongono a giustificare, se qualcosa non va prendete e chiudete tutto. Domani, giovedì 26 maggio, l’agitazione in coppia si farà sentire. È un periodo un po’ incerto in amore per l’Acquario: se la tua unione ha registrato momenti di cedimento bisogna cercare di recuperare. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la situazione un po’ nervosa in amore per i Pesci: qualcuno è in pensiero per il lavoro e ha difficoltà a fare incontri. Non è un cielo di crisi, ma manca un po’ di sprint.

Oroscopo domani, lavoro: periodo di riflessioni per il Capricorno

Secondo l’oroscopo domani, è un periodo di riflessioni e conflitti per il Capricorno: per colpa di alleati poco fedeli potete perdere colpi. Questo periodo comporta anche grosse spese. L’Acquario potrebbe essere protagonista di un evento che cambierà la vista visione del futuro. C’è anche chi si rimette in gioco, molto dipende dall’età. Giove è amico, approfittatene! Non è un periodo comodo per i Pesci per quanto riguarda il lavoro. Chi ha un’impresa deve fare una revisione dei conti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, il Capricorno deve tenere lontano dalle persone che possono avere un atteggiamento di sfida: il vostro animo è già abbastanza agitato dalle stelle. La Luna dissonante potrebbe creare un lieve calo all’Acquario nelle prossime giornate. La giornata di domani, giovedì 26 maggio, sarà particolarmente nervosa per i Pesci, ma riuscirete a tenere testa a tutto.

