Oroscopo domani 26 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 26 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 26 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo domani, fine mese è momento ottimale per le coppie che hanno qualcosa da chiarire. Sempre problematico il rapporto con genitori e anziani di famiglia, la primavera rende il divario generazionale ancora più netto. Il Toro ha bisogno di circondai di gente semplice e spontanea. Serata romantica in compagnia degli amici. I Gemelli sono vittime della loro gelosia, che alimenta la loro fantasia, che non ha nulla a che fare con la realtà dei sentimenti. Mercurio, Giove, Nettuno regalano al Cancro piacevoli increspature emotive. Condividete le vostre emozioni e suggestioni con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: tensioni per il Cancro

I nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, hanno grandi progetti per la giornata: ricordate che ci sono sempre pro e contro, riflettete prima di agire. Il Toro è molto stanco dopo una settimana di lavoro, ma anche molto soddisfatto per i risultati ottenuti. Anche di sabato la mente dei Gemelli fatica a staccare la spina dal lavoro. Ridurre le spese in vista di scelte importanti. Qualche tensione sul lavoro per il Cancro, specie per chi aspira a un nuovo posto di lavoro o a far carriera. La fortuna è dalla vostra parte.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: sotto tiro della coppia Luna-Plutone in quadratura, già dalla mattina non avrete voglia di fare niente. Rilassatevi, fare bene anche al vostro spirito iroso. Weekend all’aria aperta per il Toro: una boccata di ossigeno vi aiuterà a riprendere fiato e recuperare il controllo dei nervi. L’inconscio è come un libro: i Gemelli, nei loro sogni, possono trovare l’origine dei loro malanni. Secondo l’oroscopo domani, sensazione di felicità e pienezza per i nati sotto il segno del Cancro, contemplando il mare o il lago, l’acqua è il vostro elemento che vi riconduce alle origini.

