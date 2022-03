Oroscopo domani 26 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 26 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Anche per la giornata di domani, sabato 26 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan, che attraverso il sito di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo difficile per il Leone in amore. Secondo l’oroscopo domani, Marte e Venere vi rendono più irritabili nei confronti del partner. Non sempre le cose vanno nella direzione che vorreste. Il trigono della Luna e di Plutone fa rinsavire la Vergine: i dubbi che avete sul partner sono solo nella vostra testa. Con l’inizio della primavera la Bilancia vive un grande senso di libertà, anche in amore: vi siete lasciati alle spalle quel miscuglio di sensazioni che componevano l’infelicità. I nati sotto il segno dello Scorpione sentono il bisogno di condivisione, in primo luogo con le persone amate. Selezionate le frequentazioni.

Oroscopo domani, lavoro:

Secondo l’oroscopo domani, per il Leone sarà una giornata intensa: anche senza turni e arretrati da sbrigare, oggi vi date un bel da fare. In questo mese la Vergine è stata molto presa dal lavoro, tirando dentro nel pacchetto anche trattative e investimenti. Sotto tiro della Luna e di Plutone in quadratura, la Bilancia trascorre la giornata impegnata con le grandi pulizie di primavera. Trattative importanti per lo Scorpione: pensateci ancora un po’ prima di apporre la firma decisiva.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: il benessere nasce dal dentro, ecco perché tutti i vostri malanni domani si dissolveranno come bolle di sapone. Qualche malanno per la Vergine? Il rimedio infallibile è divertirsi e sorridere, con la compagnia giusta. Secondo l’oroscopo domani, la Bilancia si rilassa curando il giardino o le piante in balcone. L’ozio non contrasta l’attività ma la completa. Il sestile in atto tra Plutone, abbracciato alla Luna e l’acquatico terzetto Giove-Mercurio-Nettuno capita proprio a fagiolo per lo Scorpione dopo una settimana piena che reclama uno stacco, tutto relax e piacere.

