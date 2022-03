Oroscopo domani 26 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 26 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Anche per la giornata di domani, sabato 26 marzo, arrivano i consigli dell’astrologa Laura Tuan, attraverso il sito online di “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi vivrà una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Colpa di Nettuno in compagnia di Giove e di Mercurio, se la confusione regna sovrana nella sfera interiore del Sagittario, refrattario alle scelte e incapace di dare il giusto nome alle cose. Secondo l’oroscopo domani, il Capricorno sarà sensibile e disponibili all’ascolto, grazie anche al favore della Luna. Questo sabato non eccita la sensualità dell’Acquario, è l’occasione giusta per meditare sul futuro di coppia. Tra le braccia di Nettuno, sostenuto da Mercurio e Giove, i Pesci si godranno la giornata seguendo l’onda emotiva. Nuove speranze all’orizzonte.

Oroscopo domani, lavoro: Pesci e finanze

I nati sotto il segno del Sagittario si sono lasciati alle spalle una fase della loro vita professionale, pronti a iniziarne una nuova. Ci vuole prudenza. Secondo l’oroscopo domani, il Capricorno deve fidarsi delle proprio antenne: in questi giorni darete il consiglio giusto a chi chiede il vostro aiuto. Contro ogni aspettativa il lato finanziario funziona bene per l’Acquario: se dilapidate tutto in sciocchezze, è solo colpa vostra. Ultima settimana speciale per le finanze dei Pesci: arrivano piccoli guadagni, subito risucchiati da piccole spese.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Sagittario. Sabato ideale per riflettere, rimettendo in ordine le vostre cose riassettate anche i pensieri e le emozioni. Trekking per i nati sotto il segno del Capricorno: l’abbraccio della natura riequilibra le vostre energie e rimette in ordine i pensieri. Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario deve sorvegliare l’alimentazione: a volte mangiate come alligatori, a volte digiunate… non lagnatevi se vi viene l’ulcera. I nati sotto il segno dei Pesci sentino il bisogno di un nuovo percorso: seguite un amico a un corso di yoga o di zen.











