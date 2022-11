Oroscopo domani 26 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani sabato 26 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 26 novembre 2022? Puntuali come sempre arrivano i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete devono essere molto determinati, soprattutto se state vivendo una storia d’amore che vi coinvolge appieno. Chi sta vivendo due storie contemporaneamente, entro il 6 dicembre dovrà fare una scelta definitiva. Le coppie che hanno discusso molto nell’ultimo periodo, ora potranno trovare una nuova armonia e una nuova intesa. Da agosto il segno del Toro sta vivendo una fase un po’ caotica in amore. Dovete fare un po’ di chiarezza dentro voi stessi per capire cosa volete realmente.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Le coppie forti non temono nulla, si può superare una crisi. In questo periodo della vostra vita vi sentite più disponibili nei confronti dell’amore. Attenzione Cancro: sabato e domenica sono giornate che nascono con la Luna in opposizione. Forse meglio evitare discussioni in amore o in famiglia.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Buone notizie in amore per il segno del Leone, anche perché Venere è ancora in ottimo aspetto. Ci saranno le condizioni per una riconciliazione, se ultimamente avete litigato con il partner. Invece, se il rapporto si è rotto definitivamente, sarà il caso di cominciare a guardarsi intorno. I nati sotto il segno della Vergine devono cercare di vivere il rapporto di coppia con maggiore partecipazione. Dal 6 dicembre in poi ci sarà la possibilità di vivere le relazioni con minore pesantezza, anche grazie a stelle più favorevoli.

Oroscopo domani sabato 26 novembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Il segno dell’Ariete deve moderare le parole e parlare il meno possibile, per evitare di fare gaffe. Ricordatevi che i primi sei mesi del 2023 saranno decisivi per risolvere un problema o ottenere una risposta che attendevate da tempo. Per il segno del Toro un rapporto professionale può finire per trasformarsi. Entro la fine dell’anno molte cose vi saranno più chiare.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Cielo agitato per il segno dei Gemelli: se qualcuno ha messo in discussione il vostro operato, dovete cercare di chiarire la vostra posizione anche perché avete agito in buona fede. Fine settimana faticoso per i nati sotto il segno del Cancro, ma non preoccupatevi: piano piano ci si sta avvicinando a una fase di nuova stabilità.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone che si sono posti degli obiettivi vincenti nel lavoro, la prossima settimana rappresenterà un vero punto di svolta. I nati sotto il segno della Vergine arrivano da tre giorni molto intensi in cui hanno dovuto affrontare delle grandi problematiche: cercate di rilassarvi un po’ nel fine settimana, che lunedì si riciomincia!

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Dalla prossima settimana i nati sotto il segno dell’Ariete avranno una bella carica di energia. Potrete anche contrare sul sostegno della Luna. Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Toro, la Luna in ottimo aspetto vi regalerà una bella grinta e una forte determinazione nel fine settimana.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Stelle agitate per i nati sotto il segno dei Gemelli, meglio farsi scivolare le cose addosso. Già dalla prossima settimana avrete la mente più libera. Il Cancro ha un carattere un po’ lunatico, per questo tende a vivere momenti di alti e bassi. La Luna in opposizione potrebbe rendervi un po’ più agitati del solito o giù di umore.

Salute, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone devono affrontare con cautela tutti gli impegni stancanti. Il vostro stomaco è un po’ debole: ci vuole più disciplina nell’alimentazione. Favorite le attività sportive e le cure. Per i nati sotto il segno della Vergine, che hanno dovuto affrontare un periodo di stress o un problema di natura fisica, sta per arrivare un periodo di grande carica e di bella energia.











