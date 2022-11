Oroscopo domani 26 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Stelle e previsioni

Oroscopo domani 26 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

La settimana è ormai finita e torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di sabato 26 novembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Il segno della Bilancia è piuttosto affabili e accomodanti, ma ultimamente qualcuno ha tirato troppo la corda causando problemi nella relazione. Cercate di capire cosa non sta funzionando. La prima parte dell’anno ha lasciato un po’ a desiderare in amore per i nati sotto il segno dello Scorpione che ora sentono il bisogno di avere certezze, soprattutto se avete a che fare con una persona sfuggente.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il segno del Sagittario? Una sfida sentimentale potrebbe concludersi con un bel successo. Se state inseguendo invece una chimera, è molto meglio guardare in faccia la realtà e cambiare strada. Le coppie che ultimamente hanno discusso molto, potrebbero ritrovare una certa armonia nel fine settimana. Il Capricorno deve cercare di mettere la famiglia in primo piano. I pianeti in buon aspetto rinnovano la fiamma dell’amore, anche se permane qualche dubbio.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Se i nati sotto il segno dell’Acquario si stanno relazionando con persone del segno dello Scorpione o dei Pesci, potrebbero vivere delle belle emozioni. Per i nati sotto il segno dei Pesci gli amori che hanno bisogno di assestamenti e chiarimenti rischiano di diventare ingovernabili, in certe giornate potreste anche arrivare a mettere tutto in discussione.

Oroscopo domani sabato 26 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

Nelle prossime due giornate i nati sotto il segno della Bilancia non devono prendere di petto le situazioni negative: servirà molta pazienza e una grande prudenza in ciò che dite e ciò che fate. Per i nati sotto il segno dello Scorpione sta per arrivare un mese di dicembre in cui arriveranno le risposte che attendevate da tempo. Alcuni potrebbero decidere definitivamente di cambiare lavoro.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Per i nati sotto il segno del Sagittario, Nettuno contrario e la Luna in opposizione porteranno qualche piccolo imprevisto. Con queste stelle non è il caso di mettere a rischio quello che avete conquistato. Per il segno del Capricorno il periodo che andrà da adesso fino a maggio 2023 sarà propedeutico alla realizzazione di un progetto che porterà risultati e profitti!

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

Sul lavoro il segno dell’Acquario dovrà affrontare qualche piccolo ostacolo prima di raggiungere un traguardo importante. Coloro che da tempo fanno sempre le stesse cose, cercheranno nuovi stimoli. Il 6 dicembre è un punto di riferimento fondamentale per il segno dei Pesci: da questa data tante cose saranno decisamente più chiare anche sul lavoro. Saturno il prossimo anno entrerà nel vostro segno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

In questo fine settimana i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero notare un po’ di di fatica, in generale sono due giornate in cui non bisogna strapazzarsi troppo. Secondo l’oroscopo domani, sabato 26 novembre, per i nati sotto il segno dello Scorpione ci sarà ancora un grande ottimismo e una bella carica di energia. Le stelle sono dalla vostra parte!

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

In questo periodo i nati sotto il segno del Sagittario possono recuperare un po’ di energia a livello fisico ma anche mentale: non sprecate quindi le energie! L’energia planetaria non manca, ma i nati sotto il segno del Capricorno tendono a prendere le cose troppo a cuore, non permettendo una gestione serena del proprio fisico.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario sono molto efficienti, ma non esenti dalla stanchezza: non si può sempre dare il 100% fisicamente e mentalmente! Il fine settimana sarà piacevole. I nati sotto il segno dei Pesci devono evitare gli stress eccessivi e le distrazioni: optate per un fine settimana di totale relax.











