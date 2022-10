Oroscopo domani 26 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 26 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 26 ottobre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Se avete superato un momento no a inizio mese, in questi giorni sarete più passionali. Evitate le piccole dispute, sopratutto se provocate da un ex. In amore il periodo passato potrebbe aver generate una crisi di cui state ancora pagando le conseguenze.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 26 ottobre/ Classifica segni: da Toro a Capricorno

Amore: oroscopo per il Toro

L’opposizione di Venere può determinare tensione e ansia per i nati sotto il segno del Toro: alcune risposte d’amore non arrivano! Siete molto presi dalle questioni di carattere pratico e non riuscite a stare vicino al partner come vorreste. Le nuove storie vanno prese con le pinze: aspettate aprile 2023 prima di dire sì o no in modo definitivo.

Amore, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono parlare con molto chiarezza alle persone che amano: è meglio aspettare prima di prendere decisioni di cui poi potreste pentirvi. La situazione generale resta comunque buona, ma attenzione dove ci sono due storie che convivono nella vostra mente.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 ottobre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

Amore, il punto sul Cancro

Se il Cancro ha discusso con una persona, ma il rapporto ha fondamento sane, ora ci sarà la possibilità di recuperare. Se invece una storia è finita, la nuova posizione di Venere può indicare la necessità di dimenticare e ricominciare da zero.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, ci vuole pazienza

L’Ariete non deve perdere le speranze: quello che ha in mente può ancora realizzarsi, ci vorrà solo più tempo del previsto. Presto vedrete una grande evoluzioni e cambiamento. Arriveranno anche incarichi importanti, ma aspettatevi delle contestazioni.

Lavoro, il punto sul Toro

Momenti di incertezza per i nati sotto il segno del Toro: potreste non essere più così tanto sicuri della strada che avete intrapreso. Andate incontro a un periodo di grande importanza. A volete dovrete fare le solite cose più per necessità che per altro.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, durante i primi giorni della settimana, possono presentarsi problemi di tipo finanziario o ritardi. Per quanto riguarda l’attività professionale la creatività è favorita. Ci vuole pazienza anche se non tutto quello che desiderare si potrà realizzare.

Lavoro, il punto sul Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro la vita lavorativa diventa più importante e anche più impegnativa, grazie anche al transito di Marte favorevole. Se lavorate alle dipendenza altrui o in collaborazione vi troverete ad affrontare diversi problemi. Conflitti con un socio o un collega.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

I nati sotto il segno dell’Ariete stanno recuperando anche da un punto di vista fisico, considerando che dalla fine di settembre hanno dovuto affrontare un momento difficile. In questo periodo molti nati del segno sono in cura per superare lo stress degli ultimi mesi.

Salute, il punto sul Toro

Sono stelle un po’ particolari per il segno del Toro, che provocano anche momenti di forte nervosismo. In questa settimana ci sarà un calo della tenuta nervosa, cercate di prendere tutto più alla leggera. Meglio anche evitare gli sforzi.

Salute, il punto sui Gemelli

I Gemelli devono essere disponibili ed evitare ogni tipo di scontro inutile: con queste stelle e in vista di un periodo importante questo atteggiamento non sarebbe solo sbagliato ma anche deleterio per fisico e mente.

Salute, il punto sul Cancro

Il Cancro deve curare molto il riposo, perché spesso mettete a dura prova il vostro fisico. La schiena e la cervicale sono il vostro punto debole. Cercate di non esaurirvi pensando di poter provvedere a tutto!











© RIPRODUZIONE RISERVATA