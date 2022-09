Oroscopo domani 26 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 26 settembre 2022: Ariete, Toro, Cancro e Gemelli

Cosa riservano le stelle per la giornata di lunedì 26 settembre per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Sarà una giornata all’insegna dell’amore sia per le coppie che per i single dei nati sotto il segno di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro o sarà una giornata priva di spunti interessanti in attesa di una nuova settimana? Come sempre, a svelare l’andamento delle stelle e a dare preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in presenza di un cielo sereno che in presenza di nubi è Paolo Fox con le sue previsioni per l’oroscopo domani diffuse con l’App Astri.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Cancro e Gemelli

L’Ariete dovrà fare attenzione in amore. Stanno per tornare delle tensioni nella coppia. Dovete cercare di mantenere la calma. Questa di lunedì è la giornata ideale per parlare di cose importanti in ambito sentimentale.

Amore, il punto sul Toro

Per il Toro Luna e Venere sono vostri alleati quindi ottime notizie sul fronte sentimentale. In queste 24 ore secondo l’Oroscopo di Paolo Fox c’è voglia di amare. Se una persona ti ha tradito non ti importa, sei disposto a passarci anche sopra. Alcune relazioni sentimentali sono state confermate, mentre altre sono state chiuse in maniera definitiva, senza ripensamenti. Ultimamente c’è anche chi ha dovuto prendersi delle belle responsabilità in famiglia, con un atteggiamento più maturo.

Amore, il punto sul Gemelli

Giornata di lunedì interessante per il Gemelli. Settembre ti ha allontanato un po’ dall’amore, ma c’è possibilità di recupero prossimamente. Dopo una crisi qualcuno è alla ricerca di nuovi orizzonti in amore. C’è anche chi avrà la necessità di risolvere qualche dubbio in questi ultimi giorni di Settembre.

Amore, il punto sul Cancro

Per il Cancro ci saranno discussioni. Non innervositevi se le persone che avete accanto non capiscono i vostri cambi d’umore e i vostri atteggiamenti. Cerca di essere cauto in queste ore, rischieresti altrimenti di vivere una situazione di disagio se inizierai a fare delle discussioni per futili motivi in amore.

Oroscopo domani, lavoro: prospettive di successo per l’Ariete

Novità sul lavoro per l’Ariete. Nel lavoro invece le richieste da fare sono giuste ma forse non è il periodo ideale per farle, magari c’è qualche attrito con un collega o un capo, quindi sarebbe meglio aspettare un po’ prima di parlare. Marte comunque resta positivo per tutto il mese di Settembre e di conseguenza non ti manca la voglia di metterti in gioco. Hai speso ultimamente dei soldi per qualcosa che non avevi previsto, quindi l’aspetto economico potrebbe essere un po’ delicato.

Lavoro, il punto sul Toro

Il Toro dovrà fare delle scelte in campo professionale. Puoi andare avanti anche senza le difficoltà che ci sono state nel corso degli ultimi mesi.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Il Gemelli potrà raccogliere soddisfazioni soprattutto se lavora in un ambiente creativo. L’ingresso del Sole in un segno amico può portare qualche bella novità da qui al 30 settembre.

Lavoro, il punto sul Cancro

Preoccupazioni sul lavoro per il Cancro. Sei un po’ preoccupato per tutto, anche nel settore lavorativo. Cerca di rilassati e prendertela con calma. Ti auguri di stare meglio fisicamente in questi giorni. Corri il rischio a volte di vivere alcune giornate un po’ impetuose, come questa di lunedì, magari anche perché un affare è saltato e accusi ancora un po’ di nervosismo. Sul lavoro siete agguerritissimi, soprattutto nel cercare un lavoro come dite voi.

