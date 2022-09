Oroscopo domani 26 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e…

Oroscopo domani 26 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Cosa riservano le stelle per la giornata di domani, lunedì 26 settembre, per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Quale segno vivrà una giornata serena circondato dagli affetti veri? Chi, invece, non riuscirà a rilassarsi e ad allontanare le preoccupazioni? A svelare le previsioni dell’oroscopo domani è, come sempre, Paolo Fox che svela quelli che sono i suoi consigli attraverso l’App Astri.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno del Leone un amore potrebbe fare capolino. Se una storia non funziona invece è meglio lasciar correre e dedicarsi ad altro. Se invece una storia procede bene da tempo, magari è arrivato il momento giusto per sposarsi o convivere. Il cielo parla d’amore quindi non pensate solo al lavoro ma datevi da fare per vivere bei momenti con il partner.

Amore, il punto sulla Vergine

Per la Vergine è arrivato il tempo di vivere una sensazione speciale in amore, anche se sei un po’ sottotono ultimamente. Forse è arrivato il momento del grande amore. In genere sei uno psicologo nato, quindi riesci a capire facilmente chi è dalla tua parte e chi invece rema contro. In amore tutto procede bene e c’è un bell’aiuto della luna che è nel vostro segno.

Amore, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia nella giornata di martedì potrebbe arrivare una notizia favorevole in amore. Nella vita privata avete un gran bisogno di avere affianco qualcuno a cui appoggiarvi.

Amore, il punto sullo Scorpione

Tensioni per lo Scorpione in amore. Fai attenzione alle relazioni extraconiugali, non vale la pena correre tutti questi rischi.

Oroscopo domani, lavoro: prospettive di successo il Leone

Per il Leone è un momento di indecisione sul lavoro. Adesso devi capire anche cosa fare in ambito lavorativo. Le prospettive sono buone per chi lavora in proprio, oppure deve far crescere un’attività. Le cose da fare non mancheranno, anche perché a te piacciono le sfide, quindi non ti tiri indietro alla prima difficoltà.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Fatica sul lavoro per la Vergine. Nel lavoro c’è molta fatica, ma non preoccuparti perché la situazione migliorerà. Il 2023 infatti sarà un anno decisivo per il lavoro e per una crescita che riguarda in generale le attività pratiche. Alcuni progetti andranno elaborati e studiati fin da adesso. Guardati intorno perché a fine mese ci saranno opportunità.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Opportunità importanti per la Bilancia. Il Sole è entrato nel segno dal giorno 23 del mese e questo porta opportunità in questi giorni. Sul lavoro ci sono dei piccoli intoppi, ma possono essere superati agevolmente. Ci sono diverse cose da gestire a livello finanziario in questa fase.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Nuovo percorso lavorativo per lo Scorpione. Ogni volta che inizi un nuovo percorso in ambito lavorativo ti fai prendere dall’ansia. Ricordati però che le qualità non ti mancano, quindi non farti prendere dall’agitazione. Sono in arrivo opportunità o chiamate per chi è alla ricerca di qualche novità interessante. Devi cercare di sistemare la situazione economica, che è molto importante in questo periodo, quindi datti da fare in questo senso.

