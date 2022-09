Oroscopo domani 26 settembre 2022: Sagittario, Capricorno e Acquario/ Amore e…

Oroscopo domani 26 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle per la giornata di lunedì 26 settembre agli ultimi quattro segni? Sarà una giornata all’insegna dell’amore sia per le coppie che per i single dei nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci o sarà una giornata priva di spunti interessanti in attesa di una nuova settimana? Come sempre, a svelare l’andamento delle stelle e a dare preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in presenza di un cielo sereno che in presenza di nubi è Paolo Fox con le sue previsioni per l’oroscopo domani diffuse con l’App Astri.

Oroscopo domani 26 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e...

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le coppie del Sagittario stanno vivendo una crisi e non riescono ancora ad uscirne. Bisogna essere più comprensivi e pazienti per venirne fuori. La situazione è ancora critica e potrebbe ancora esserci qualche disagio in casa. Secondo l’astrologo romano sarebbe il caso di dedicarsi un po’ di più alla famiglia, specie nei giorni di festa, anche se ultimamente le questioni pratiche ti hanno portato via parecchio tempo.

Oroscopo domani 26 settembre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Capricorno

Problemi con il partner per il Capricorno. Questa giornata sarà positiva per i sentimenti e dovrete cercare di sfruttarla.

Amore, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario la Luna, Marte e Giove sono in buon aspetto in questo lunedì. In amore è un momento migliore soprattutto per chi ha vissuto un tradimento di recente. In questo momento non hai tanta voglia di cercare qualcosa di definitivo.

Amore, il punto sui Pesci

Periodo di verifiche per i Pesci. Se devi parlare di cose importanti fallo in questo lunedì, visto che è la giornata giusta per i sentimenti. Il quadro astrale infatti è importante per verificare la tenuta di alcuni rapporti sentimentali.

Oroscopo domani 25 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore...

Oroscopo domani, lavoro: prospettive di successo per il Capricorno

Il segno del Sagittario è alla ricerca dell’avventura sul lavoro. Chi ha un esame in questo periodo è favorito. Sul lavoro ogni tanto bisogna anche scendere a compromessi.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Fatica sul lavoro per il Capricorno. Sei una persona forte in generale e difficilmente ti lasci prendere in contropiede. Non è da escludere un po’ di fatica in queste giornate. Le alleanze sono fondamentali in questa fase con persone dei segni zodiacali Vergine, Toro e Pesci. Non sarà facile riuscire a mantenere la calma, però non rovinare tutto perdendo il controllo.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Acque mosse sul lavoro per l’Acquario. Attenzione in ambito lavorativo, non metterti in cattivi rapporti con i tuoi colleghi dicendo qualcosa che non pensi davvero. Non manca però la voglia di ripartire e fare le cose per bene. Dovresti cercare di farti valere un po’ di più dal punto di vista finanziario.

Lavoro, il punto sui Pesci

Nuovo lavoro per i Pesci. Ti stai preparando per un nuovo lavoro, quindi è necessaria la giusta concentrazione. Non devi arrabbiarti troppo, perché la fine dell’anno compenserà le situazioni rimaste in sospeso. Da ottobre arriveranno emozioni sincere. Sul lavoro riuscirete a recuperare il terreno perso ma non fatevi travolgere dal nervosismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA