Oroscopo domani 27 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 27 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario, le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata di domani sabato 27 agosto secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox? Chi tra i segni della Bilancia, dello Scorpione e Sagittario? Chi di loro riuscire ad avere un giorno di fine estate al top e chi invece no?

Amore, il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Venere in aspetto favorevole per la Bilancia. Soprattutto i Bilancia che hanno vissuto storie negative in passato, adesso recuperano un po’ di fiducia in sé stessi e avranno un grande desiderio di rimettersi in gioco. Sereni ed equilibrati state vivendo un momento di stabilità con il vostro amore.

Amore, il punto sullo Scorpione

Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox lo Scorpione dovrà fare attenzione in amore. L’esuberanza potrebbe farvi commettere qualche errore, andateci piano. Se in passato hai avuto un problema d’amore, dal 5 settembre in poi ti converrebbe affrontarlo, approfittando di Venere nuovamente attiva. Nel corso del fine settimana per fortuna avrai la Luna in aspetto favorevole che ti offrirà più energia e vitalità.

Amore, il punto sul Sagittario

Incomprensioni di coppia per Sagittario. Non è facile farsi capire dal partner, soprattutto quando sei troppo teso e nervoso e non hai voglia di sottilizzare o essere chiaro nell’esprimere le tue sensazioni. Qualche parola di troppo potrebbe esacerbare gli animi. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox la prima parte della settimana potrebbe essere caratterizzata da qualche scontro in famiglia o con il partner. Bisognerà cercare di mantenere bassi i toni anche per evitare che la situazione possa degenerare. La parte centrale della settimana riporterà una certa armonia in casa anche se qualche strascico polemico potrebbe ripresentarsi.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, Scorpione e Sagittario quali prospettive?

L’inizio di settembre sarà stimolante per la Bilancia sotto il profilo professionale. Luna e Mercurio nel vostro segno zodiacale, in ottimo aspetto a Marte, rappresenteranno per voi un vero toccasana dal punto di vista astrologico. Nonostante gli ultimi mesi siano stati un po’ stancanti sotto l’aspetto professionale, l’inizio di settembre si prospetterà molto stimolante sotto tanti punti di vista.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Idee ottime per lo Scorpione. Molti dei vostri progetti potrebbero rivelarsi vincenti grazie anche ad una situazione astrologica davvero propizia. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox nessuno potrà contestare i vostri meriti o mettere in dubbio le vostre capacità. Le uniche vere incertezze potrebbero nascere in ambito finanziario. Le spese che avete affrontato di recente sono state davvero ingenti, ecco perché sarebbe sbagliato fare investimenti che potrebbero presentare delle criticità. Meglio cercare di non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto se si parla di soldi.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Incertezza sul lavoro per il Sagittario. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox non è facile mantenere la calma in questo periodo anche perchè i motivi di incertezza sono davvero tanti, sia a livello familiare che lavorativo. Servirà una certa dose di pazienza per tenere testa a tutto e a tutti. Utilizza questa giornata per elaborare un piano strategico che ti metta in condizione di risalire la china e di programmare qualcosa di interessante per il futuro.













