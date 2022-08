Oroscopo domani 27 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 27 agosto 2022: Capricorno, Acquario, Pesci, le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata di domani sabato 27 agosto secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox? Chi tra i segni del Capricorno, Acquario e Pesci? Chi di loro riuscire ad avere un giorno di fine estate al top e chi invece no?

Amore, il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Tradimento in agguato per il Capricorno. Qualche Capricorno sarà tentato dal desiderio di tradire, soprattutto se il rapporto con il partner non è al top. Domani potrai contare su una magnifica Luna: approfittane, per dare spazio all’amore, recuperare la passionalità. Ostinati anche in amore i nati sotto questo segno devono essere più flessibili con il proprio partner se voglio evitare litigi.

Amore, il punto sull’Acquario

Venere in aiuto dell’Acquario. Potrebbe esserci qualche incomprensione con il partner ma a breve sarà tutto risolto. Potrebbe verificarsi un ritardo o un contrattempo soprattutto per chi sta cercando casa o deve traslocare. Questo è un periodo molto fertile per i single che stanno cercando l’anima gemella. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox ci sarà la possibilità di incontrare gente interessante, quindi non chiudetevi in casa. Vi state godendo le ferie estive, ma attenti a non farvi trascinare troppo dall’atmosfera vacanziera potreste perdere il vostro amore.

Amore, il punto sui Pesci

Cautela in amore per Pesci. Dovresti discutere, chiarire cosa non va entro e non oltre il 5 settembre: senti per caso di aver dato più di quanto tu abbia ricevuto? Non è il momento di pensare all’amore, siate pazienti ce ne sarà anche per voi.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, Acquario e Pesci: quali prospettive?

Il Capricorno avrà voglia di far vedere le proprie capacità. Con il Sole in aspetto positivo sarà facile riuscire a vincere una sfida o dimostrarti un vincente in ogni cosa che fai. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox ci sarà anche modo di superare una certa incomprensione che in passato ha turbato il tuo rapporto con l’ambiente che ti circonda. Adesso sei meno impulsivo e sei più disposto ad usare la ragione per venire a capo di situazioni complesse.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Stelle interessanti per l’Acquario. Se hai un’attività indipendente, potresti avere una bella intuizione che potrebbe portarti ottimi vantaggi anche a livello economico. Ancora decisioni importanti da prendere per il lavoro. Se hai iniziato un progetto nelle settimane passate potrebbe non andare avanti. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox comunque non si tratterà di problema insuperabili. Sfrutta questo periodo particolare per il futuro, per capire cosa funziona e cosa no. Gli ultimi due giorni di agosto potrebbero regalarti delle soddisfazioni nel lavoro.

Lavoro, il punto sui Pesci

Tanto lavoro e grandi occasioni per i Pesci. Stanchezza e stress potrebbero farla da padrone in questo inizio di giornata, anche perchè la Luna in opposizione non promette bene ed esalterà tutte quelle frustrazioni e quei grattacapi che vi perseguitano da tempo. Secondo l’Oroscopo domani di Paolo Fox potrebbero verificarsi ulteriori rallentamenti che potrebbero complicare i vostri piani. A volte avete come la sensazione di dover lottare contro i mulini a vento. Si tratta solo di una fase passeggera che non deve demoralizzarvi. Dovrete cercare di mantenere i nervi saldi e di non farvi prendere dallo sconforto.

