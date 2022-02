Oroscopo domani 27 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Lavoro e amore

Oroscopo domani 27 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curiosi di scoprire cosa riserva la giornata di domani, domenica 27 febbraio, nelle previsioni delle stelle? Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione avranno un cielo sereno o dovranno lottare contro pianeti avversi anche nei giorni del fine settimana? Come sempre tornano i consigli dell’astrologo Vincenzo Laganà che, attraverso il sito di “Donna moderna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per il Leone non mancheranno difficoltà in ambito sentimentale: meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner. La Vergine deve cercare di essere più presente con il partner, ne va del futuro della coppia. Aumento della passione e arrivo di un nuovo amore per i nati sotto il segno della Bilancia, in particolar modo per i più giovani. In amore per lo Scorpione si apre la possibilità di cambiare.

Oroscopo domani, lavoro: successo per la Bilancia

Per il Leone, secondo le previsioni dell’oroscopo domani, la settimana è stata influenzata dall’opposizione di Mercurio: nel lavoro è meglio correre ai ripari attraverso un chiarimento con un vostro superiore. Settimana difficile per la Vergine a causa del Sole in opposizione al vostro segno: un ritardo nel lavoro vi spinge a fare scelte sbagliate. Siate più attenti al denaro. Il benevolo influsso di Mercurio, garantisce alla Bilancia un successo dopo l’altro nel campo professionale, tra collaborazioni e contratti nuovi. Per lo Scorpione sono giorni molto favorevoli nel campo professionale attraverso novità assolute.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come sarà la salute per i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Secondo l’oroscopo domani, il Leone va verso un calo fisico: tra sabato e domenica cercate di recuperare le energie in vista dei prossimi giorni. Calo psicofisico in arrivo per i nati sotto il segno della Vergine: il rischio è di somatizzare il nervosismo compromettendo l’intestino. L’influsso benevolo di Mercurio, si da sentire anche a livello psicofisico per la Bilancia. Lo Scorpione è sostenuto dal Sole, che si trova in Pesci.



