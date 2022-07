Oroscopo domani 27 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 27 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 27 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per il segno della Bilancia? I sentimenti non sono all’altezza delle emozioni che vorreste vivere. Nella giornata di mercoledì mancherà chiarezza, attenzione a non alimentare irascibilità nella coppia.

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione può contare sulla Luna e Venere favorevoli: perché non lasciarsi andare a qualcosa di bello, che sia un’amicizia o un incontro occasionale?

Amore, il punto sul Sagittario

Il periodo dà al Sagittario la possibilità di realizzare un desiderio. Potete congedare chi non vi capisce più o dare spazio a un nuovo interesse. Nuove responsabilità legate ai figli o alla casa.

Oroscopo domani, lavoro: la Bilancia vuole emergere

È ancora molto forte la voglia di emergere della Bilancia e si nota una certa insoddisfazione. Risvegliato il vostro lato più positivo e razionale.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Tutto si sta risvegliando per i nati sotto il segno dello Scorpione, le stelle saranno presto favorevoli: datevi da fare e valutate nuovi incontri.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario ci sono delle buone opportunità ad agosto. Sarà un mese liberatorio con Venere e Giove favorevoli: è tempo di partire per nuovi progetti. Diversificare è importante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia hanno bisogno di serenità e di recuperare forza fisica, da domani tutto sarà più semplice.

Salute, il punto sullo Scorpione

Giovedì e venerdì saranno giornate faticose per lo Scorpione: già da domani sera qualcuno dormirà male o si sentirà un po’ sotto pressione.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario arriva da giornate un po’ particolare in cui è andato molto di fretta. Nei prossimi giorni, sopratutto tra venerdì e sabato, starete meglio.











