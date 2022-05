Oroscopo domani 27 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 27 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, venerdì 27 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Se la Bilancia ha avuto qualche piccolo conflitto con il partner durante la settimana in corso, adesso sarà più facile riuscire a trovare occasioni di complicità e serenità. Tra venerdì e sabato lo Scorpione può contare su una situazione astrologica davvero allettante che vi rende molto affascinanti, le stelle vi invitano a cambiare. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, e persone guardano con interesse i nati sotto il segno del Sagittario: sfruttate questa vostra capacità di attrazione sopratutto nei prossimi giorni

Oroscopo domani, lavoro:

Le grandi o medie preoccupazioni di inizio settimana della Bilancia, ora lasciano spazio a progetti più importanti e concreti. È un periodo conflittuale ma ogni tango ci sono spazi di sereno. La giornata di domani, venerdì 27 maggio, appare nervosa fin dall’inizio per lo Scorpione. Marte, il vostro pianeta guida, rappresenta la battaglia: potreste scontrarvi con qualcuno che vuole mettervi i bastoni tra le ruote. Per il Sagittario il fine settimana sarà una guida verso il successo, avete molta visibilità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Dopo un inizio di settimana teso e nervoso, la Bilancia sta recuperando una migliore condizione dal punto di vista psicofisico. Il fine settimana vi consentirà di rilassarvi e di recuperare le energie. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sul lavoro lo Scorpione è particolarmente nervoso: nel fine settimana cercate di trovare tempo per rilassarvi e per distrarvi. Nel fine settimana ci sarà una buona energia per il Sagittario che potrà recuperare: vivete un weekend all’insegna del relax!

