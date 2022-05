Oroscopo domani 27 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 27 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, venerdì 27 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 27 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno può contare su una luna favorevole: l’amore riprenderà al più presto. In questo periodo avete avuto dei dubbi anche su un rapporto valido, ma ci sono possibilità di ripresa. La giornata di domani, venerdì 27 maggio, aiuta i nati sotto il segno dell’Acquario a recuperare in amore. Chi vive una storia da lungo tempo potrebbe volere qualcosa di più. Fine settimana importante per il segno dei Pesci: gli incontri tra venerdì e sabato saranno importanti. Chi si è allontanato e vi ha fatto soffrire non merita la vostra attenzione.

Oroscopo domani 27 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Acquario distratto

In questi giorni alcune preoccupazioni riguardanti i rapporti con i soci o con un’azienda tendono a prevalere per il Capricorno: ricordare che a volte è necessario fare buon viso a cattivo gioco. Un po’ di distrazione sul lavoro da parte dell’Acquario: se c’è stata una piccola polemica, meglio rimandare ogni discorso a domenica. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci possono sfruttare questo fine settimana che sarà in crescendo: avete una bella visibilità e non vi fate più fermare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Dopo una settimana pesante, il Capricorno si merita un weekend di totale relax e divertimento, anche per ricaricare le pile. Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario è molto affaticato. Nonostante le molte stelle favorevoli – Giove e Marte sono attivi – la Luna è pesante e l’Acquario se indispettito potrebbe perdere le staffe. La giornata di venerdì è media per i Pesci, sabato avremo qualcosa di più e di nuovo domenica una piccola flessione in giù.

Oroscopo domani 27 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA