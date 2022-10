Oroscopo domani 27 ottobre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, giovedì 27 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Domani, giovedì 27 ottobre, la Luna torna favorevole per il segno dell’Ariete. Colpi di fulmine possibili e in certi caso recupero dei sentimenti. Amate e seguite solo chi merita la vostra attenzione. Per il Toro l’amore risente di una generale fasi di agitazione. I separati e quelli che hanno avuto problemi ora sono molto critici e intransigenti.

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Amore e…

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Rimandate al fine settimana eventuali discussioni d’amore che sono rimaste in sospeso. Il Cancro deve affrontare qualche fastidio in casa: in questi giorni Venere torna favorevole e aiuterà a risolvere polemiche nate agli inizi del mese di ottobre.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Se il Leone ha avuto delle discussioni in amore si possono risolvere con garbo, ma meglio farlo nel fine settimana. Evitate polemiche che potrebbero diventare più difficili da risolvere nel futuro. Venere in aspetto buono per il segno della Vergine parla del ritorno di sentimenti e di una buona passionalità. Attenzioni a non essere troppo critici con il partner.

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

È una settimana coinvolgente per i nati sotto il segno dell’Ariete che, senza le opposizioni planetarie, potranno cominciare a pensare a un risveglio di progetti e iniziative bloccate o in stand-by da tempo. Il Toro deve stare molto attento alle questioni legali, è bene farsi aiutare da persone competenti. Sono previste piccolo battaglie, ma anche grandi vittorie visto che il prossimo anno Giove sarà nel segno.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Giornata priva di stimoli per i nati sotto il segno dei Gemelli, dopo due settimana di ottobre molto intense. Se qualcosa non va rimandate tutto a sabato e domenica. Giove contrario al segno del Cancro parla ancora di problemi che non sono del tutto risolti. Piano piano ci si avvia vero un futuro migliore.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Domani mattina, giovedì 27 ottobre, il Leone non sarà molto sereno. Il pomeriggio sarà migliore e avete modo di far valere le vostre ragioni. In questo momento il segno della Vergine può contare su una buona dose di saggezza: se agli inizi del mese pensavate di fare qualche azzardo ora potete ripensarci.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete che a inizio mese si sono arrabbiati per vari motivi ora potranno tornare a essere più sereni. È un cielo impegnativo perché non vi fermate mai, ma anche molto valido. Gli ultimi due giorni sono stati pesanti per il segno del Toro per colpa di alcune opposizioni planetarie: tra martedì e mercoledì c’è anche chi non si è sentito in forma.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Calo a livello fisico per i nati sotto il segno dei Gemelli. Se possibile allentate le tensioni e cercate di fare qualcosa di piacevole. In questo periodo le stelle garantiscono al segno del Cancro un graduale e costante recupero. Il 2023 porterà la soluzione di molti fastidi.

Salute, il punto su Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Leone non hanno ancora superato la confusione che da martedì alberga nel loro cielo. Avete dovuto affrontare qualche fastidio. Ci vuole pazienza. Giornata faticosa per il segno della Vergine: in serate non fate le ore piccole ed evitate di aprire pensieri polemici, fastidiosi da sopportare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA