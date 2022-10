Oroscopo domani 27 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci

Come sarà la giornata di domani, giovedì 27 ottobre, per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

Qualche Bilancia, pur essendo innamorato da tempo, si sente meno sicuro in amore, meno coinvolto in un rapporto. Se si sono accumulate delle incomprensioni, fermatevi per capire cosa fare. Buone notizie in amore per il segno dello Scorpione: i nuovi amori sono più passionali, le rappacificazioni sono possibili e gli incontri sono favoriti.

Amore, il punto su Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il segno del Sagittario? Via via che ci avviciniamo al mese di novembre le relazioni sentimentali conosceranno un miglioramento, gli incontri saranno più facili. Questo perché a novembre Venere sarà nel segno. I nati sotto il segno del Capricorno non devono rinculare ai sentimenti, anche se all’inizio di ottobre sembrano persi. Adesso si può recuperare. Anche gli amori part-time possono essere intriganti.

Amore, il punto su Acquario e Pesci

Momento delicato per le relazioni sentimentali dei nati sotto il segno dell’Acquario. In alcune coppie cresce il senso di intolleranza e a volte nasce la gelosia. Dopo un mese di settembre che ha creato disagi in famiglia per il segno dei Pesci, torna una fase di rilancio. Chi ha vissuto una relazione complessa ritroverà serenità. I cuori solitari devono sfruttare il transito di Venere.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia e Scorpione

Giove in opposizione mette in guardia i nati sotto il segno della Bilancia su dispute legali o dubbi di carattere economico. Affrontare le cose con calma, possibilmente con l’aiuto di un esperto. Nelle questioni lavorativo lo Scorpione dovrà fare sclere importanti, entro la metà di novembre potreste finalmente risolvere un problema. Se volete programmare un progetto o fare richieste al capo è il momento giusto.

Lavoro, il punto su Sagittario e Capricorno

Domani sarà una giornata migliore per i nari sotto il segno del Sagittario, che ultimamente sono stati molto pensierosi. I nati sotto il segno del Capricorno possono farsi valere in ambito lavorativo, anche se ci sono ancora insidie e persone intorno a voi che non vi aiutano. Dopo un mese di ottobre un po’ caotico, iniziano a esserci i primi risultati.

Lavoro, il punto su Acquario e Pesci

Per l’Acquario non è sempre facile nuotare controcorrente e portare avanti le proprie idee. Attenzione alle collaborazioni, potrebbe essere più difficile trovare un accordo. È un bel cielo per i lavoratori autonomi del segno dei Pesci. Ci vuole un vostro intervento diretto per cambiare le cose.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

La giornata di domani, giovedì 27 ottobre, sarà un po’ sottotono per il segno della Bilancia che ha bisogno di ritrovare un po’ di serenità interiore. Questo è un periodo di buon recupero per i nati sotto il segno dello Scorpione, c’è una forte concentrazione di pianeti nel segno che aiuta ad affrontar tutto con maggiore energia. Un po’ di stanchezza resta.

Salute, il punto su Sagittario e Scorpione

Il transito della Luna limita il senso di disagio che il Sagittario ha vissuto intensamente a inizio settimana. I nati sotto il segno del Capricorno stanno accumulando stress, dovete assolutamente trovare il tempo per riposare anche se le cosa da fare sono molte e impegnative.

Salute, il punto su Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario all’inizio di questo giovedì 27 ottobre c’è ancora una forte tensione nata tra martedì e mercoledì. In serata ci sarà un recupero. In serata lieve calo fisico anche per i nati sotto il segno dei Pesci, non fate le ore piccole. I piccoli fastidi sono dovuti alla tensione accumulata negli ultimi tempi.











