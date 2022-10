Oroscopo domani 27 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per domani, mercoledì 27 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come procede l’amore per il Leone? Non fatevi prendere dal pessimismo. Anche se ci sono stati eventi negativi nel passato dovete cercare di pensare positivo, altrimenti le persone intorno a voi si allontaneranno. Gli orizzonti sentimentali sono più sereni e anche voi sentite una grande forza interiore, anche se siete reduci da una separazione. Se siete alla ricerca di una persona d’amore avete due mesi di tempo per guardarvi intorno.

Amore, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine inizia un periodo di riflessione che coinvolge tutta la vostra vita, anche l’amore. I rapporti forti non sono a rischio ma c’è comunque il desiderio di fare una vita diversa con il partner. Non siate troppo polemici perché l’amore comporta ancora qualche dubbio o semplicemente delle discussioni.

Amore, il punto sulla Bilancia

Se il passata frena i desideri d’amore della Bilancia allora dovete lasciarlo alle spalle. Anche perché Venere inaugura una situazione più intensa sotto il profilo sentimentale. Le storie che vanno avanti da tempo sono un po’ demotivate e annoiate.

Amore, il punto sullo Scorpione

In questo periodo la vita affettiva dello Scorpione può rinascere grazie alla presenza di Venere nel segno. Le coppie che hanno buoni progetti possono già mettere in cantiere un evento nei prossimi mesi. Nelle giornate di inizio settimana ci sono più occasioni per tutto.

Oroscopo domani, lavoro: programmi a lungo termine per il Leone

I nati sotto il segno del Leone devono concentrare patti, contratti, accordi e provo dal 16 novembre per far sì che siano validi e duraturi. Se avete dei programmi lungimiranti questo è il momento migliore per programmarli. Interessanti le possibilità di avanzamento.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine inizia un periodo di grande sperimentazione, che mette in evidenza la necessità di un cambiamento di rotta nell’attività. Come sempre le stelle predispongono ma dovete essere voi a rimboccarvi le maniche per far accadere le cose. Attenzione alle questioni finanziarie.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono un po’ amareggiati: avreste voluto fare o avere qualcosa di più. È un periodo buono per la verifica di contratti e accordi. Mentre è meglio rimandare contatti e decisioni alla seconda parte di novembre quando avrete le idee più chiare.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Il lavoro procede meglio per i nati sotto il segno dello Scorpione: la settimana è nel complesso favorevole, certe situazioni piuttosto complesse saranno affrontate con più coraggio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

In certe giornate i nati sotto il segno del Leone saranno molto sotto stress: cercate di fermarvi e di non fare le ore piccole. Attenzione a non arrabbiarvi con una persona dello Scorpione.

Salute, il punto sulla Vergine

Qualche problema di salute per il segno della Vergine legato allo stress accumulato nel corso delle ultime settimane. Non sarà facile recuperare pienamente la forma fisica e mentale. C’è molta agitazione, cercate di vivere le giornate con più calma.

Salute, il punto sulla Bilancia

Sul piano psicofisico sono in arrivo miglioramenti per i nati sotto il segno della Bilancia, anche se c’è qualche agitazione di troppo dovuta a malesseri legati al passato. Dovete volervi più bene.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono recuperare molto sul piano fisico, in alcuni casi sarà necessario seguire delle cure. Si consigliano leggere attività sportive e più ore di sonno.











