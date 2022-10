Oroscopo domani 27 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, giovedi 27 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 27 ottobre 2022: da Bilancia a Pesci/ Amore, lavoro e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Dovete ritrovare stabilità in amore. Molti nati nel segno infatti sono stati in bilico tra due relazioni oppure hanno vissuto una crisi di coppia. Vi scontrate spesso con Pesci e Gemelli. Evitate tensioni, nel fine settimana potrete recuperare.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 26 ottobre/ Classifica segni: da Toro a Capricorno

Amore, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno devono fare attenzione ai rapporti con Bilancia e Ariete. Venere torna favorevole ma è possibile che all’inizio di ottobre ci siano stati contrasti o qualcuno potrebbe avervi voltato le spalle. Siete un po’ sfiduciati.

Amore, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario gli incontri occasionali portano serenità e sono anche divertenti! I nuovi incontri vanno valutati per quello che sono. I pianeti puntano l’attenzione su questioni di fondo che possono creare malintesi all’interno della coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 26 ottobre 2022/ Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci

Amore, il punto sui Pesci

Per i nati sotto il segno dei Pesci è un periodo di grandi scelte che possono anche riguardare l’amore. I più favoriti sono i single, che non hanno ancora una persona accanto. Con il partner c’è più voglia di discutere. Questo periodo di forza dura oltre la fine del mese di ottobre.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, notizie importanti in arrivo

Per il segno del Sagittario è il momento di risolvere alcuni problemi nati sul lavoro anche per motivi fisici. Non date peso alle discussioni inutili. Le stelle favoriscono l’arrivo di notizie importanti se state aspettando una conferma di tipo legale. Il periodo fino a dicembre sarà importante: fate adesso le vostre richieste!

Lavoro, il punto sul Capricorno

Nell’immediato futuro i nati sotto il segno del Capricorno possono giocare le proprie carte e avere fortuna. Se si chiudono delle collaborazioni ci saranno nuovi incarichi. Qualcuno desidererà cambiare ruolo o ambiente.

Lavoro, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario devono stare molto attenti alle questioni di soldi, perché alcuni progetti sono bloccati proprio per questo motivo. In questo periodo siete pieni di voglia di fare e di nuove idee da trasformare in progetti operativi.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci c’è una bella condizione che riguarda anche i lavoratori autonomi. Ci vuole un intervento diretto per cambiare le cose. Qualcosa di bello potrebbe essere già accaduto o accadrà a breve, non scoraggiatevi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I nati sotto il segno del Sagittario devono affrontare i pianeti veloci che tendono a portare tensioni nervose, ma arriveranno giornate migliori. Per quanto riguarda l’alimentazione o lo stile di vita si consigliano ordine e disciplina.

Salute, il punto sul Capricorno

Per i nati sotto il segno del Capricorno le tensioni possono nascere per le troppe cose che avete da fare: l’aria è pesante, non esagerate con gli sforzi. State accumulando stress, avete bisogno di riposare.

Salute, il punto sull’Acquario

La grinta dell’Acquario dovrebbe permettervi di mantenere una buona forma fisica, anche se i malesseri stagionali e le tensioni sono in agguato. Alcune giornate della settimana potrebbero essere più faticose, ma non insormontabili.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, il periodo è adatto per i nati sotto il segno dei Pesci per liberarsi dallo stress e dalla fatica accumulata nell’ultimo periodo: fate ginnastica e osservate un’alimentazione sana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA