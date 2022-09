Oroscopo domani 27 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 27 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 27 settembre 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per i nati sotto il segno della Bilancia? Da giovedì Venere sarà nel segno e permetterà di chiarire alcune questioni d’amore. Sole e Luna nel segno dal 26.

Amore, il punto sullo Scorpione

Le storie d’amore dello Scorpione che nascono in questo periodo potranno essere rivitalizzate grazie a Venere che transita nel segno da domenica 23 ottobre. Le stelle sono a favore ogni problema si potrà risolvere con facilità.

Amore, il punto sul Sagittario

Tutti i Sagittario che hanno vissuto un rapporto sentimentale difficile potranno recuperare da giovedì 29 settembre. Sarà più facile gestire le incomprensioni.

Oroscopo domani, lavoro: nuove collaborazioni per Bilancia

Il segno della Bilancia deve sciogliere le riserve nei confronti di nuove collaborazioni. Occhi aperti per ottenere il massimo in tempi brevi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve seguire il proprio intuito. Nuove idee favorite, buone anche le prospettive per i giovani. Le giornate in arrivo sono importanti.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per i nati sotto il segno del Sagittario le occasioni che nascono adesso possono preludere a una situazione di grande interesse che riguarda il futuro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia, dopo un’estate piuttosto pesante, stanno diventando gradualmente più forti. Se necessario dei controlli per evitare di essere sottoposti a stress, come accaduto di recente.

Salute, il punto sullo Scorpione

Il settore della salute è protetto per i nati sotto il segno dello Scorpione, anche se le articolazioni possono essere un punto debole.

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario si sentirà piuttosto stanco, state facendo molte cose e la settimana si concluderà con un forte nervosismo. Non lasciatevi prendere dalle emozioni negative.











