Oroscopo domani 27 settembre 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 27 settembre2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 27 settembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Cancro devono tenere sotto controllo l’amore. Attenzione perché alcune tensioni maturate nell’ambito del lavoro potrebbero riversarsi nella vita sentimentale.

Amore, il punto sul Leone

Se il Leone è in cerca di un nuovo amore, il periodo si prospetta effervescente e pieno di bellissime novità. Attenzione agli incontri che possono nascondere di tranelli.

Amore, il punto sulla Vergine

Come procede l’amore per la Vergine? Le storie nate di recente valgono. I single devono cercare di essere più accomodanti riguardo ai sentimenti.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, giornata di riflessione

Per i nati sotto il segno Cancro la giornata di domani, martedì 27 settembre, sarà ancora di riflessione, forse non siete soddisfatti di un progetto o di un risultato ottenuto.

Lavoro, il punto sul Leone

Per i nati sotto il segno del Leone domani, martedì 27 settembre, la Luna sarà in bella posizione ma poi tornerà dissonante. Nelle prossime 48 ore è meglio non esporsi troppo.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Nella giornata di martedì per la Vergine nascono preoccupazioni per la riuscita di alcuni lavori o ci sono questioni da sistemare riguardanti la casa. Le buone idee non mancano e Mercurio aiuta transitando nel segno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Per il Cancro non sempre è facile esprimere le proprie emozioni. Ultimamente avete nascosto i problemi e sorriso a denti stretti. Ora però ne risentite.

Salute, il punto sul Leone

Per il segno del Leone non è semplice mantenere il solto equilibrio ed è facile stancarsi. Ma Giove è favorevole e vi darà una spinta in più.

Salute, il punto sulla Vergine

Da un punto di vista astrologico le stelle aiutano i nati sotto il segno della Vergine: in questo momento l’impegno pratico supera quello emotivo.











