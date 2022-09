Oroscopo domani 27 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore…

Oroscopo domani 27 settembre 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 27 settembre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 27 settembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo sorridente e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per Capricorno? Venere in ottimo aspetto porta anche un miglioramento nei rapporti sociali: frequentate più gente.

Oroscopo domani 25 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore...

Amore, il punto sull’Acquario

I sentimento valgono molto in questo periodo per l’Acquario, il desiderio è di concedersi un pochino di più. Un’amicizia potrebbe diventare un amore.

Amore, il punto sui Pesci

Per i Pesci, nelle relazioni di lunga data, da giovedì torna una buona complicità: chi è rimasto troppo preoccupato per i sentimenti potrà piano piano recuperare.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno con Giove contrario

Il Capricorno ha Giove contrario, questo non vuol dire che le cose vanno male, ma significa che tutto quello che arriva adesso porta eccezionali responsabilità.

Oroscopo domani 25 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro...

Lavoro, il punto sull’Acquario

Da adesso i nati sotto il segno dell’Acquario saranno baciati da buona fortuna con Giove favorevole. Tornerà una bella capacità di azione.

Lavoro, il punto sui Pesci

La volontà non manca ai nati sotto il segno dei Pesci, ma in questo momento si è poco stimolati dall’esterno, oppure ci sono delle incomprensioni di lavoro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo di fatiche per il Capricorno, tutto costa più del previsto in termini di energia. Dormite qualche ora in più e e di notte cercate di non pensare a quello che c’è da fare il giorno dopo.

Salute, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’Acquario deve fare le cose con calma, soprattutto in vista del 28 settembre quando la Luna sarà dissonante.

Salute, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci devono adottare maggiore disciplina nell’alimentazione. È anche importante liberare la mente da inutili fardelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA