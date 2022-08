Oroscopo domani 28 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 agosto 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata del 28 agosto per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere uno degli ultimi giorni di agosto in totale tranquillità e chi invece dovrà fronteggiare alcuni problemi dovuti anche alla posizione contraria delle stelle? Come sempre l’oroscopo domani di Paolo Fox è stato divulgato attraverso la sua app Astri.

Amore, il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’Ariete dovrà evitare tensioni in amore. Il partner potrà rischiare di farvi innervosire ma voi dovrete mantenere la calma. Il consiglio dell’astrologo è di usare prudenza per non rovinare il rapporto.

Amore, il punto sul Toro

Sole e Luna in ottimo aspetto per il Toro. Se volete avere più stabilità anche in amore sarà bene evitare situazioni di scontro diretto almeno fino al 5 settembre. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox i single possono agire a cuor più leggero, i separati invece possono trovare un accordo materiale se l’unico contatto avviene per mettere a posto i conti. Chi è in coppia da tempo ed è insoddisfatto potrebbe cercare la felicità altrove ma solo se la situazione è davvero irrecuperabile.

Amore, il punto sul Gemelli

Il Gemelli dovrà decidere di farsi avanti con una persona che le piace. Se vi piace una persona siate determinati e lottate per capire come conquistarla (o come arrivare al dunque se hai già manifestato interesse).

Amore, il punto sul Cancro

Il Cancro avrà una marcia in più in amore. Sarete pronti a perdonare chi vi ha infastidito negli ultimi giorni. Occhio ai nuovi incontri, le occasioni per avere il buonumore saranno molteplici.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: quali prospettive?

L’Ariete vivrà una domenica all’insegna della serenità. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, ci saranno delle novità sul lavoro e a breve potrebbe ricevere un incarico importante. Prendete le distanze da tutte le persone che possono innervosirvi, non è il momento di generare tensioni o cadere in polemica. Qualcuno inoltre sta contando i danni di una situazione lavorativa inaspettata, un incidente di percorso che ha provocato rallentamenti ma che comunque non vi fermerà; in arrivo buone notizie, dovrete solo evitare i nervosismi e le persone irritanti.

Lavoro, il punto sul Toro

Serenità dal punto di vista professionale per il Toro. Sei alla ricerca di un’occupazione più redditizia, ultimamente sei un po’ “a secco”.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Il Gemelli dovrà evitare spese inutili. Vi sentite un po’ fiacchi in questa giornata, forse meglio prendervi un day off e riposare anche se avete molte cose da fare. Energie e un minimo di forma fisica accettabile torneranno a partire dal 29 settembre, prima di quella data dovrete tenere botta. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox è un momento di grande confusione per voi che potrebbe ripercuotersi anche sull’aspetto lavorativo.

Lavoro, il punto sul Cancro

Cambiamenti imminenti sul lavoro per il Cancro. Sul lavoro invece dovrete attendere ancora, avete iniziato un progetto che non sapete bene come andrà o che sta avendo rallentamenti per via di alcuni imprevisti o incertezze.











