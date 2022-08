Oroscopo domani 28 agosto 2022 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 agosto 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, le previsioni di Paolo Fox

Come sarà uno degli ultimi giorni di agosto per i nati sotto il segno del Leone, della Vergine, della Bilancia e dello Scorpione? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere uno degli ultimi giorni di agosto in totale tranquillità e chi invece dovrà fronteggiare alcuni problemi dovuti anche alla posizione contraria delle stelle? Come sempre l’oroscopo domani di Paolo Fox è stato divulgato attraverso la sua app Astri.

Amore, il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Per il Leone è arrivato il momento giusto per vivere nuove storie d’amore. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox chi di recente si è chiuso, dovrà sforzarsi di aprirsi, mettersi in gioco. Con Sole, Giove, Mercurio in aspetto interessante, Venere nel segno sarai ascoltato, ammirato. Il tuo parere conta da qui in avanti. Sono stelle bellissime per chi vuole innamorarsi. Dovresti mettere da parte i tuoi timori e buttarti con fiducia.

Amore, il punto sulla Vergine

Passione ritrovata per la Vergine. Settembre rilancerà l’amore, con l’ingresso di Venere nel segno. Potresti fare degli incontri inattesi e speciali che daranno una svolta alla tua vita.

Amore, il punto sulla Bilancia

In amore le stelle saranno convincenti per la Bilancia. Secondo l’oroscopo domani Paolo Fox chi è solo da tempo dovrebbe cominciare a lasciarsi andare e buttarsi alle spalle le ferite del passato. È un momento di stasi in amore, per i nati sotto questo segno, ma a breve sono previste grandi novità.

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione dovrà pazientare in amore. Con l’arrivo di settembre un nuovo amore busserà alla vostra porta. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox da settembre avrai anche Venere nuovamente attiva. Tutto ciò che dovrai fare sarà cercare di ritrovare un po’ di serenità in più. Domenica che ti consentirà di riprendere quota e lasciare indietro le tensioni vissute nei giorni passati.

Oroscopo domani, lavoro: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: quali prospettive?

Nel lavoro tutto procede con serenità per il Leone. Entro breve tempo potrebbero esserci delle novità. La Luna è nel segno e anche Mercurio è favorevole.

Lavoro, il punto sulla Vergine

La Vergine potrà affidarsi alle sue preziose intuizioni. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox dovresti cercare di rilassarti un po’ di più, di dormire, riposare di più. La tua mente non si arresta mai. Quante volte hai avuto una buona idea di notte? Prova a organizzare i prossimi giorni in maniera più serena.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia è un momento positivo sul lavoro. Nel lavoro stai attento a non farti scavalcare nelle decisioni prese e posizioni assunte.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Grandi notizie in arrivo per lo Scorpione. Ora potete rimettervi in gioco e avere qualche piccola soddisfazione. Le stelle del vostro cielo prevedono un grande impegno e grandi energie. Se avete in mente un nuovo progetto, potete farlo partire ma nel corso del fine settimana dovete guardarvi le spalle da reazioni troppo impulsive.











