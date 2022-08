Oroscopo domani 28 agosto 2022 Sagittario, Capricorno e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 agosto 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: le previsioni di Paolo Fox

Come sarà la giornata del 28 agosto per i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Chi tra di loro riuscirà a trascorrere uno degli ultimi giorni di agosto in totale tranquillità e chi invece dovrà fronteggiare alcuni problemi dovuti anche alla posizione contraria delle stelle? Come sempre l’oroscopo domani di Paolo Fox è stato divulgato attraverso la sua app Astri.

Oroscopo domani 28 agosto 2022 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Amore, il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Domenica di tensione per il Sagittario. Ci saranno delle discussioni con il partner. Non temere in amore, perché i grandi rapporti non saranno affatto minati. Se avete questioni da chiarire fatelo entro oggi perché già dalla giornata di sabato ci sarà un clima molto stressante. Sabato e domenica non saranno pochi i Sagittario che tenderanno ad annoiarsi. Evita di fare polemiche in amore, fatti scivolare le cose addosso.

Oroscopo domani 28 agosto 2022 Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e lavoro

Amore, il punto sul Capricorno

Buona giornata in amore per il Capricorno. In amore non dovresti fare passi falsi, anche se da giorni ti senti un po’ annoiato.

Amore, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario inizieranno a concretizzarsi progetti d’amore. Allenta le tensioni e goditi il momento. Chi è single non dovrebbe chiudersi in se stesso, anche se l’amore non è sempre sereno, con Venere in opposizione. Non è sempre facile trovare persone capaci di capire le tue idee originali, innovative. Secondo l’l’oroscopo domani di Paolo Fox ci vuole pazienza se ci sono incomprensioni nella coppia.

Oroscopo domani 27 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Amore, il punto sui Pesci

Piccoli imprevisti da superare in amore per i Pesci. Il sole in opposizione provoca piccoli disagi, e molti nati del segno potrebbero aver attraversato un periodo di confusione. È una domenica in cui bisogna evitare i confronti, può essere un momento difficile per le coppie che hanno già avuto incomprensioni.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: quali prospettive?

Il Sagittario ha bisogno di recuperare le energie. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, domani sarà una giornata in cui dovresti staccare la spina e provare a rilassarti. In generale, tu hai un grande cielo, ma questo novilunio sembra strano. Potrebbe causarti dei fastidiosi ritardi, forse dovrai farti riconfermare un appuntamento. Nel lavoro non prendere decisioni affrettate, a breve potrebbero esserci buone novità.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Il Capricorno sarà sempre più favorito sul lavoro. Si avvicina un periodo di prospettive e rivincite, nonostante le complicazioni non manchino vista l’avversità di Giove. Domani avrai una bella carica di vitalità. Il Sole in Vergine ti farà vedere le cose in maniera più positiva. Chi cerca nuove opportunità, nuove occasioni da vivere sarà accontentato molto presto. Hai un oroscopo di grande forza, ma anche di profonda stanchezza. Giove in dissonanza potrebbe portarti persone ostili, intoppi negli accordi.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Weekend frenetico per Acquario. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox c’è una certa scontentezza nell’aria, potrebbe essere riferita all’ambiente di lavoro, alla famiglia, oppure semplicemente al caos che in questi giorni in qualche modo coinvolge la vostra vita. Nel lavoro ancora non hai deciso se proseguire con un impegno, cerchi più gratifiche economiche e personali.

Lavoro, il punto sui Pesci

Impegno improvviso per i Pesci. Ci sarà un po’ di agitazione sul fronte professionale. Domani la Luna ancora in opposizione potrebbe rallentare qualche tua decisione. Fai molta attenzione, perché nelle prossime ore la stanchezza e lo stress potrebbero portarti a dire qualcosa di cui poi ti pentiresti. Nn vale la pena lottare contro i mulini a vento. Cerca di mantenere la calma anche se non ti senti spalleggiato o capito dagli altri. Piccoli intoppi o imprevisti da superare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA