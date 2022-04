Oroscopo domani 28 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Per la giornata di domani, giovedì 28 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 27 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Ariete potrebbe avere a che fare con una persona molto tenace, a volte quasi ostile: sicuri che valga la pena continuare su questa strada? Periodo buono per i nati sotto il segno del Toro per recuperare il rapporto di coppia: entro poco avrete una bella notizia. I Gemelli scalpitano in amore: se avete a che fare con un Sagittario, attenzione perché è un periodo molto incandescente. In amore non c’è sempre comprensione, aspettate che passi la prima settimana di maggio, perché poi cambieranno molte cose.

Oroscopo domani 27 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, lavoro: pazienza per i Gemelli

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, è arrivato il momento della rivoluzione che partirà il prossimo mese: perché rovinare tutto in questi for giorni. Calma e sangue freddo. Il Toro ha voglia di stabilire nuove regole o pensare a una novità sul lavoro. Anche sul lavoro i Gemelli devono essere pazienti: con maggio alcune situazioni che adesso sembrano irrecuperabili o pesanti strano più facili da gestire.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, inizia una fase di recupero per l’Ariete dopo l’agitazione di inizio settimana. Il Toro è uno dei segni più favoriti della settimana: cercate di muovermi di più, tra ginnastica e passeggiate all’aria aperta. C’è un discreto recupero per i nati sotto il segno dei Gemelli, aspettate qualche settimana che avrete una marcia in più.

Oroscopo domani 26 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA