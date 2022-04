Oroscopo domani 28 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, giovedì 28 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sarà una giornata particolare per la Bilancia con la Luna in opposizione: vi render conto di quante questioni importanti avere ancora da affrontare. Mantenete la calma, potreste ritrovarvi a vivere qualche conflitto. Venere aiuta una rappacificazione entro il 10 maggio. I nati sotto il segno dello Scorpione devono armarsi di pazienza e rafforzare un sentimento: Venere e l’aspetto di Giove non possono che portare sensazione speciali. C’è il desiderio di un nuovo amore. In amore il Sagittario è un po’ sotto pressione: se siete in dubbio tra due storie è il momento di fare una scelta importante.

Oroscopo domani, lavoro: complicazioni da evitare per la Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, giovedì 28 aprile, la Bilancia deve evitare complicazioni sopratutto se ci sono stati dei problemi o ritardi. L’esperienza maturata negli ultimi tempi vi ha rafforzato. Alcuni programmi dello Scorpione sono in revisione, ma voi state già pensando a settembre. Dovete affrontare la noncuranza delle persone che vi circondano. A breve le cose cambieranno per il Sagittario: presto potrete dire quello che desiderate. Ma ci vuole ancora un po’ di pazienza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia deve vivere con attenzione gli ultimi giorni di aprile: evitate stress eccessivi e lunghi viaggi. Se lo Scorpione deve iniziare qualche cura, anche estetica, questo è il periodo migliore. Siete tra i favoriti delle stelle. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Sagittario è iniziata una fase di lento recupero dopo due anni di tensioni e rallentamenti.

