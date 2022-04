Oroscopo domani 28 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 28 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, per il segno del Cancro sono giornate di riflessione, con la Luna contraria. Giove e Venere, invece, sono favorevoli: grande energia che coinvolge anche i sentimenti. L’amore non ripaga ancora il Leone delle emozioni investite fino ad ora, ma grandi sorpresa in arrivo a maggio. La Vergine appare come una persona molto tranquilla, ma essendo governata da Mercurio spesso è vittima di profondi ripensamenti: domani, giovedì 28 aprile, qualche piccolo sbandamento. È un periodo in cui dovete lottare per lanterne la vostra serenità se siete reduci da una emozioni negativa.

Oroscopo domani, lavoro: giornate pesanti per il Leone

Per il Cancro, fino al 10 maggio, è importante capire cosa fare sul lavoro: gli incontri che farete avranno sviluppo interessanti nel futuro. Ritrovate entusiasmo e ottimismo. Per i nati sotto il segno del Leone presto arriverà un cielo più confortante ed emozionate: dopo la prima settimana di maggio tutto sarà più facile da capire e gestire. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, sul lavoro per la Vergine è un periodo di riflessione e non di azione: non è il momento di iniziare nuovi progetti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il Cancro è uno dei segni più forti in questo momento, anche se risentite un po’ del troppo stress accumulato. Il Leone deve evitare di pensare al passato e di crogiolarsi in ricorda che non fanno bene allo spirito. Ricordate che la testa influenza anche il corpo. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per la Vergine sarà una giornata difficile: il calo fisico potrebbe crearvi qualche disagio. Qualche bruciore di stomaco.

