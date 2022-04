Oroscopo domani 28 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani 28 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 28 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Nella giornata di domani, giovedì 28 aprile, secondo le previsioni dell’oroscopo per il Capricorno ci saranno alcune incomprensioni in amore. Cercate di vivere quello che accade senza fare troppi progetti. L’Acquario è preso da problemi di lavoro e trascura un po’ l’amore: attenzione perché la situazione astrale è buona e valorizza i nuovi incontri. Grandi scelte in amore per le coppie affiatate: i Pesci riflettono in modo opportuna sul destino del loro amore.

Oroscopo domani, lavoro: Acquario in cerca di novità

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Capricorno è un momento in cui bisogna fare scelte importanti che riguardano il futuro, ma queste 48 ore saranno determinate da una certa stanchezza. L’Acquario ha voglia di rinnovamento, ma deve decidere da che parte iniziare: fate progetti reali! I Pesci devono essere un po’ accorti dal punto di vista finanziario: non fate il passo più lungo della gamba.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, giovedì 28 aprile, sarà una giornata faticosa per il Capricorno. Dovete iniziare a rilassarvi e lasciare andare un po’ di stress. L’Acquario vivrà una buona giornata dal punto di vista del benessere: c’è qualcosa di nuovo nell’aria. Ai nati sotto il segno dei Pesci si consiglia di vivere alla giornata: stanchezza e agitazione in arrivo con il fine settimana.

