Oroscopo domani 28 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Salute e amore

Oroscopo domani 28 febbraio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Come inizia la settimana per i nati sotto il segno del leone, vergine, bilancia e scorpione? A svelare l’andamento delle stelle, come sempre, è Paolo Fox attraverso le previsioni pubblicate dal settimanale DiPiù Tv e l’App Astri. L’astrologo più famoso d’Italia svela quali, tra i segni suddetti, avrà un inizio di settimana traquilla grazie ai favori delle stelle.

Come sarà, dunque, la giornata di lunedì 28 febbraio secondo l’oroscopo domani? Quali segni vivranno una situazione sentimentale tranquilla? E chi, invece, dovrà munirsi di pazienza per affrontare un lunedì non totalmente positivo? Andiamo a scoprire le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del leone che vivono da tempo una storia d’amore, potrebbero essere chiamati a fare una scelta: chiudere definitivamente o andare avanti provando a risolvere i vari problemi? Rispetto al passato, l’amore per la vergine sarà decisamente più roseo. Chi ha sofferto ha finalmente la possibilità di vivere nuove ed intense emozioni anche con più superficialità senza pensare subito a grandi progetti.

Giornata interessante per i sentimenti dei nati sotto il segno della bilancia. Chi vive una storia d’amore bella e soddisfacente può cominciare a pensare a grandi progetti da concretizare il prima possibile. Come sarà, infine, l’amore dello scorpione nella giornata di domani? Ore piacevoli e divertenti per coloro che vivono una storia d’amore. Anche le coppie di lunga data riusciranno a trovare il modo per divertirsi.

Oroscopo domani, lavoro: periodo intenso per il leone

Periodo decisamente intenso sul lavoro per il leone secondo le previsioni dell’oroscopo domani. I nati del segno potrebbero ritrovarsi a dover fare molte più cose rispetto a ciò che fanno abitualmente. Attenzione alla sfera professionale per i nati sotto il segno della vergine. Il rinnovo di un accordo che aspettavata con ansia potrebbe non arrivare.

Perioso più sereno per la sfera professionale della bilancia. Le preoccupazioni dell’ultimo periodo non ci sono puù e si guarda con più tranquillità al futuro. Potrebbe essere una giornata un po’ agitata nella sfera professionale quella di domani per i nati sotto il segno dello scorpione a causa di alcuni, piccoli problemi che potrebbero rallentare il vostro lavoto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del leone. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani sarà importante affrontare tutto senza particolari sforzi. Forma fisica eccellente per la vergine che ha totalmente superato i problemi che hanno messo a repentaglio il benessere psicofisico.

Fastidi e piccole complicazioni sono state superate dalla bilancia che, tuttavia, nella giornata di domani, potrebbe accusare dei piccoli disturbi alla pelle o, in generale, all’apparato digerente. Lo scorpione, infine, ha bisogno di ritrovare un po’ di serenità per ricominciare a godere anche di un benessere psicofisico che sembra non ci sia più. Affrontate la giornata di domani con più relax in vista del prossimo weekend che potrete sfruttare per qualche giornata di riposo.

